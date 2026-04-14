¿Quién es Pamela Infante? La participante de Planeta Alofoke

Ya comenzó Planeta Alofoke, un reality show que reúne a varias celebridades de Internet de América Latina y una de las participantes que ha dado de qué hablar es Pamela Infante, una creadora de contenido que ha conseguido gran popularidad.

¿Quién es Pamela Infante?

Pamela Infante es una creadora de contenido originaria de Jarabacoa, quien tras ser anunciada como una de las participantes de Planeta Alofoke y comenzar el programa, ha sorprendido en redes sociales.

Tras su relación con el pelotero Wander Franco, se ha posicionado aún más gracias a su contenido de fitness y turismo. Fue la cuarta mujer confirmada en el proyecto, una semana antes del estreno del show.

Pamela es una influencer y modelo dominicana que ha ido construyendo notoriedad en redes sociales por su constante exposición mediática y controversias. Su nombre se volvió conocido primero en el circuito digital y luego en medios de entretenimiento, hasta convertirse en una figura reconocible dentro de la cultura pop reciente.

Su nombre quedó fuertemente atado a la conversación pública en torno al pelotero Wander Franco. Medios la mencionaron como su pareja o expareja, y esa vinculación la colocó de golpe en una zona de altísima visibilidad mediática. Desde entonces, buena parte de su reconocimiento ha estado atravesado por esa relación.

Su llegada al reality show de convivencia marca un cambio en el contenido de la joven, quien deja de ser solo una figura comentada por rumores de farándula y entra en una lógica más profesionalizada del espectáculo digital.

Hasta el momento, se desconoce cuál es su edad exacta, pues no revela este detalle en sus videos ni el resto de publicaciones similares. Su perfil público no está construido sobre una trayectoria artística, sino sobre visibilidad y capacidad de mantenerse vigente en el ecosistema digital.

Planeta Alofoje tiene un concepto diferente a los programas 24/7 que hemos visto anteriormente por parte del empresario Santiago Matías. Sin embargo, no deja de ser un proyecto que da de qué hablar.