¿Quién es Spiro Razis el esposo de Tita Ureta?

La conductora Tita Ureta sorprendió al público al revelar los detalles detrás de su embarazo, y cómo enfrentó las adversidades junto a su esposo Spiro Razis.

En una entrevista para el programa Mamá Por Siempre de TVN, la periodista decidió romper el silencio a pocas semanas de dar a luz, compartiendo una visión de su gestación.

Lo describe como un proceso sumamente difícil, especialmente durante el primer trimestre, marcado por malestares físicos extremos.

En medio de esta etapa de vulnerabilidad la figura de su esposo, Spiro Razis, ha emergido como el apoyo fundamental de su vida.

Ambos comparten su pasión por los deportes y el medio ambiente ı Foto: Redes sociales

¿Quién es Spiro Razis? Una leyenda del deporte

Spiro Razis no es solo el compañero de vida de Tita, sino una auténtica figura en el deporte chileno. Skater profesional de ascendencia griega, Razis es considerado el máximo pionero del skate en Sudamérica.

Con una trayectoria que supera las tres décadas, fue de los primeros atletas nacionales en captar la atención de gigantes internacionales como Red Bull y Volcom, compitiendo en los circuitos más exigentes de Europa y Estados Unidos.

Su espíritu libre y aventurero lo ha llevado a dominar no solo la tabla de skate, sino también el surf y el snowboard, disciplinas que practica con la misma pasión por la naturaleza.

La relación entre Tita y Spiro ha captado la atención de los medios chilenos por su autenticidad. A pesar de la diferencia de edad de 15 años, ambos comparten una conexión profunda con el océano y la ecología.

Su historia de amor se selló en mayo de 2022 con una boda bohemia en las playas de Costa Rica, un evento que reflejó su estilo de vida relajado y sostenible.

Hoy en día, forman un equipo dinámico, Spiro suele acompañar a Tita en sus expediciones para programas como Ríos del Mundo, donde juntos promueven el respeto por el medio ambiente.

Ante la llegada de su primer hijo, la pareja se prepara para iniciar la que consideran su expedición más importante, respaldados por la solidez de un vínculo forjado entre olas y montañas.