Natalie Portman confirma embarazo: La actriz será madre por tercera vez

Es su primer embarazo luego de su divorcio en 2024

Natalie Portman, una de las actrices más famosas del cine, confirmó este viernes que está esperando a su tercer hijo. Este será el primero con su actual pareja, el productor musical francés Tanguy Destable.

Portman, de 44 años, compartió su felicidad en una entrevista, mencionando que se siente muy agradecida por vivir este “milagro” nuevamente.

Tras su divorcio en 2024 y el inicio de su relación con Tanguy Destable en 2025, la actriz se prepara para ser madre nuevamente.

Este será el primero con su actual pareja, Tanguy Destable ı Foto: Redes sociales

Con la llegada de este nuevo integrante, que será el primer hijo junto a Destable, su familia crecerá junto a sus hijos mayores: Aleph, de 14 años, y Amalia, de 9 años.

La actriz reflexionó sobre lo afortunada que se siente, pues al ser hija de un médico especialista en fertilidad, sabe que lograr un embarazo puede ser un proceso difícil para muchas personas.

Regreso al cine con The Gallerist

A pesar de su embarazo, la carrera de Natalie Portman no se detiene. Para este 2026, protagoniza la comedia oscura The Gallerist, dirigida por Cathy Yan.

En esta película, Portman interpreta a la dueña de una galería de arte que tiene un plan muy extraño, intentar vender a un hombre muerto en la famosa feria Art Basel Miami. En el filme también participan estrellas como Jenna Ortega, Sterling K. Brown y Catherine Zeta-Jones.

Con varios premios importantes en su trayectoria, como el Oscar y el Globo de Oro, Portman atraviesa uno de los momentos más plenos de su vida, combinando su exitosa carrera con su faceta como madre.