Carmen Villalobos reacciona al ataque en el set de Sin senos sí hay paraíso: ‘Tengo el corazón partido’

Carmen Villalobos reacciona al ataque en el set de Sin senos sí hay paraíso

Carmen Villalobos rompió en llanto en los premios India Catalina mientras recibía una de sus premios, en medio de la tragedia por la muerte de dos integrantes del equipo técnico de la serie Sin senos no hay paraíso, donde ella tiene un papel importante.

Carmen Villalobos reacciona al ataque en el set

La primera reacción de Carmen Villalobos a la tragedia en el set de grabación fue durante los premios India Catalina e hizo referencia a ello mientras aceptaba uno de sus premios.

Momento en el que Carmen Villalobos comunica el lamentable suceso durante rodaje de "Sin senos sí hay paraíso 4" en Bogotá. #Telemundo #Indiacatalina2026 pic.twitter.com/zXpMwmFiGm — 🎙Paola Conde (@PaolaCondeC) April 19, 2026

“Desafortunadamente hoy tengo el corazón partido por algo que sucedió en el proyecto en el que estoy hoy”, dijo en el estrado. " Mi pensamiento, mi corazón, mi energía están con las familias de mis compañeros de producción", agregó con la voz entrecortada.

“Estos chicos, aunque no estuvieron conmigo en este proyecto de ‘La huésped’, se los dedico de aquí hasta el cielo”, finalizó. La mujer ganó los premios a Mejor Actriz Protagónica y Actriz Favorita del Público.

Después de unas horas, la mujer publicó una serie de historias en las que da más declaraciones alrededor de lo ocurrido. “Ya todos saben lo que pasó... Para mí han sido horas muy tristes en medio de una alegría”, comentó en referencia a los premios que ganó.

“Cuando estamos en un proyecto, todos nos volvemos familia. Compartimos más con nuestros compañeros de grabación que con nuestros seres queridos”, explicó ella, por lo que asegura que “es muy difícil asimilar todo lo que pasó”.

Sin senos sí hay paraíso: ¿Quiénes eran los tres muertos en el set? ı Foto: Especial

La actriz envió su pésame a las familias de los fallecidos y después, publicó una serie de historias dedicando unas palabras a Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años de edad, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de apenas 18.

Fue la tarde de este sábado 18 de abril en el Parque Nacional Oriental, ubicado en Santa Fe, Bogotá que un hombre irrumpió en el lugar y atacó a varias personas con un arma blanca, de acuerdo con los primeros reportes.

Varios de los actores principales de Sin senos sí hay paraíso no se encontraban en el set de grabación durante el ataque, pero ya se han sumado a las muestras de condolencias por la pérdida de los técnicos colombianos.