Eddie Murphy recibe el premio a la trayectoria del American Film Institute; es ovacionado

Eddie Murphy recibe el premio a la trayectoria de la AFI

Eddie Murphy se tomó un momento para contemplar la sala llena de estrellas en la ceremonia del American Film Institute —a su familia, a sus compañeros, a las personas que han compartido su camino— y dejó que todo encajara.

“Ver a toda mi familia, a todos mis hijos, a mi preciosa esposa y a todas las personas con las que trabajé, me siento realmente lleno”, dijo Murphy, quien recibió el premio a la trayectoria en el Dolby Theatre de Los Ángeles el sábado por la noche. “Este es un momento especial. Ojalá pudieran sentir lo que yo siento, ver lo que estoy viendo. Casi se me salen las lágrimas. Voy a ir al backstage y llorar”.

Justo antes de recibir el premio, Eddie Murphy fue recibido con una ovación de pie, subiendo al escenario y avanzando por el salón mientras seguían los aplausos. Por el camino, pasó junto a Spike Lee, Martin Lawrence, Dave Chappelle, Chris Rock, Arsenio Hall y el juez Reinhold.

El homenaje, que también contó con la participación de Bill Burr, Kevin Hart, Eva Longoria, Da’Vine Joy Randolph y Kenan Thompson, se estrenará como un especial en Netflix el 31 de mayo.

Eddie Murphy, de 65 años, ha pasado de ser una sensación adolescente del stand-up a convertirse en una revelación de Saturday Night Live y convertirse en un habitual en la taquilla con películas como Beverly Hills Cop, Coming to America, The Nutty Professor y la franquicia Shrek.

Eddie Murphy recibe el premio a la trayectoria del AFI, este sábado 19 de abril, en Los Ángeles ı Foto: AP

Grandes imágenes de esos momentos definitorios llenaron el escenario del recinto, trazando una carrera que ha cruzado el stand-up, la televisión y el cine.

“Eddie nos hizo reír e hizo sentir mejor a nuestra nación”, dijo Lee, quien entregó el premio a Murphy. “Tomé una cámara y conté historias sobre cómo nuestra nación podría mejorar. Ambos impulsamos la cultura hacia adelante. En cada paso de este camino, Eddie ha sido fiel a sí mismo”.

Los cómicos señalaron la influencia de Murphy a lo largo de las generaciones. “No hay un nosotros sin ti”, dijo Chris Rock.

Martin Lawrence, que protagonizó la película Life junto a Murphy, compartió un momento personal de los primeros años de su carrera, recordando cómo Murphy una vez rechazó su petición de una foto. Pero ahora, eso no debería ser un problema, ya que sus hijos se casaron en 2025.

“Ahora puedo conseguir todas las fotos que quiera”, dijo Lawrence con una sonrisa. “Porque somos consuegros”.

Arsenio Hall, colaborador de larga data de Murphy en Coming to America, habló sobre la defensa de Murphy en la película y destacó la profundidad de su talento.

“Cuando Eddie hace una película familiar, interpreta a toda una maldita familia”, dijo Hall.

Dave Chappelle reflexionó sobre cómo estudió el monólogo de Murphy cuando era adolescente viendo Raw. Describió a Murphy como una de las figuras definitorias de la industria y compartió una reciente visita a su casa, donde ver a los nietos de Murphy jugar ofreció una perspectiva más profunda sobre su vida.

“Lo veía todos los días después del colegio como si estuviera tomando una clase”, dijo Chappelle, quien también habló en una entrevista en la que consideró volver a El programa de Chappelle, un proyecto del que en su día se apartó, calificándolo como una de las experiencias más significativas de su carrera.

Chappelle dijo que Murphy le animó a reconsiderar la idea, e incluso bromeó con unirse al proyecto si llegaba a materializarse. “Sigues siendo el héroe que quiero ser”, dijo.

Stevie Wonder describió el impacto de Eddie Murphy como algo que va más allá de la comedia. Mostró su profunda admiración por el humorista y actor.

“La risa puede hacer que la vida sea habitable”, dijo Wonder. “Eddie es más que un cómico... es un recordatorio universal”.

Mike Myers, que coprotagonizó las películas de Shrek junto a Murphy, le atribuyó haber ayudado a definir a uno de los personajes más queridos de la animación, calificando su interpretación de Burro como una “obra maestra”.

Jennifer Hudson ofreció un tributo musical con actuaciones de “Dreamgirls”, acompañada por una banda residente liderada por Rickey Minor.

La gala, que recaudó más de 2,5 millones de dólares para apoyar los programas educativos sin ánimo de lucro de AFI, también incluyó la entrega de la Medalla Franklin J. Schaffner Alumni a la directora de fotografía Autumn Durald Arkapaw, quien habló sobre encontrar su voz a través del instituto.

La carrera de Eddie Murphy ha abarcado casi 50 años, desde escenarios de monólogos hasta grandes películas, con una versatilidad que le ha mantenido relevante a través de generaciones. En 2023, recibió el Premio Cecil B. DeMille en los Globos de Oro y ha hablado sobre abrazar una apreciación más profunda por su trayectoria.

“Gracias por darme esta noche que recordaré para siempre, para siempre y para siempre”, dijo Eddie Murphy. “Los quiero”.