¿A qué hora sale el capítulo 6 de Euphoria 3 y de qué se trata?

El episodio 6 de Euphoria 3 llega a la pantalla para impactar con sus fuertes imágenes y su dramática historia protagonizada por Zendaya, Sydney Sweeney y Alexa Demie.

En este capítulo se revelará si Rue realmente murió y qué pasó con Nate, después de haberse involucrado con las personas equivocadas y deberles mucho dinero.

¿A qué hora se estrena el capítulo 6 de Euphoria 3?

El episodio 6 de Euphoria 3 se estrena el 17 de mayo a las 19:00 horas, es decir, a las 7:00 pm, a través del canal y servicio de streaming de HBO Max.

¿De qué se trata el capítulo 6 de Euphoria?

Uno de los momentos más esperados del episodio de hoy es saber si Rue, interpretada por Zendaya, sobrevive, después del castigo que le impuso Álamo, tras sospechar que ella es una rata y está pasando información, aunque aún no sabe que trabaja para la DEA.

Teaser do episódio 6 da terceira temporada de #EUPHORIA. pic.twitter.com/EzVUbnjgRD — Nerd em Cartaz (@nerdemcartaz) May 11, 2026

La gran pregunta es: ¿Rue murió? En este episodio se verá qué fue realmente lo que pasó con ella.

Por otra parte, Maddy se involucra más en el negocio de Álamo, ya que ambos hacen el mismo rol de proxenetas, solo que ella lo hace desde las redes sociales impulsando a Cassie y a otras dos chicas del club en OnlyFans.

Cassie está creciendo en su carrera como influencer para adultos, pero aún no sabe qué está pasando con su esposo Nate Jacobs, quien vuelve a sufrir violencia por deberle millones de dólares a un sujeto. Esta vez las golpizas serán más brutales, tanto que Cassie se preocupa porque él no le responde.

Por otro lado Cassie sigue intentando destacar en la televisión tradicional, después de que Maddy obligó la hermana de Cassie, Lexi, a meterla en las audiciones del canal en el que Lexi trabaja.

Asimismo, Álamo se encuentra con Laure, por lo que se podría desatar el enfrentamiento entre líderes de los cárteles de la droga.