La otra copa: canciones que buscan ser un himno pambolero

Del fenómeno global de “Waka Waka” al debate provocado por Julieta Venegas, la Copa del Mundo 2026 ha desatado una batalla musical sin precedentes. Durante décadas, los torneos mundialistas se definieron por goles inolvidables, estadios repletos y figuras legendarias. Sin embargo, desde finales del siglo pasado comenzó a construirse otra competencia paralela, una que no se disputa en la cancha ni se decide por penales. Es la batalla por la canción de la justa mundialista.

”WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)” Shakira (Sudáfrica 2010). Es la canción de la Copa del Mundo más comercializada y vista de la historia. Superó los 15 millones de copias vendidas y su video musical acumula miles de millones de reproducciones en YouTube.

”WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)” ı Foto: Especial

La historia moderna de los himnos mundialistas suele situar su punto de partida en 1998, cuando Ricky Martin apareció en Francia con “La Copa de la Vida”. Aquella canción rompió las fronteras entre el deporte y el entretenimiento. El puertorriqueño no sólo puso música al torneo; ayudó a detonar la explosión latina en el mercado internacional. Más de dos décadas después, sigue siendo uno de los temas más identificables en la historia del futbol.

”LA COPA DE LA VIDA” Ricky Martin (Francia 1998). Este tema estableció el estándar moderno para lo que debe ser un himno mundialista: energético, con trompetas e idiomas mixtos. Llegó al número uno en las listas de éxitos en más de 30 países.

”LA COPA DE LA VIDA” ı Foto: Especial

El Dato: Se han creado cerca de 40 canciones, himnos y piezas musicales de carácter oficial respaldadas por la FIFA. La primera registrada fue “El rock del Mundial” para Chile 1962.

Fue en 2010 cuando un sencillo promocional se convirtió en un fenómeno cultural global. “Waka Waka (This Time for Africa)”, de Shakira, dejó de ser únicamente una canción oficial para transformarse en un símbolo generacional. Hoy acumula más de cuatro mil 500 millones de reproducciones combinadas entre plataformas digitales y su video supera los cuatro mil millones de visualizaciones en YouTube, una cifra que ningún otro himno de la cita mundialista 2026 ha conseguido acercarse.

“UN’ESTATE ITALIANA” Gianna Nannini y Edoardo Bennato (Italia 1990). Considerada de forma unánime por críticos y aficionados como la canción más hermosa y nostálgica de la historia del torneo

“UN’ESTATE ITALIANA" ı Foto: Especial

Por eso el el torneo de fútbol representa algo diferente. La edición que organizarán México, Estados Unidos y Canadá no sólo será la más grande de la historia por la cantidad de selecciones participantes. También podría convertirse en la más ambiciosa desde el punto de vista musical.

“WAVIN’ FLAG” K’naan / David Bisbal (Sudáfrica 2010). Aunque técnicamente no fue el himno oficial de la FIFA (sino el himno promocional de Coca-Cola), alcanzó una popularidad masiva idéntica o superior a la de muchos temas oficiales a nivel global.

“WAVIN’ FLAG” ı Foto: Especial

La FIFA reunió un álbum oficial con 18 canciones en el que participan grandes figuras encabezadas por Shakira. La intención es clara: convertir la música en una extensión del espectáculo mundialista.

Mientras el organismo construía su proyecto oficial, en México comenzó a surgir un fenómeno inesperado.

Artistas de distintas generaciones empezaron a lanzar sus propias canciones inspiradas por la Copa del Mundo, muchas de ellas sin relación directa con la FIFA.

”WE ARE ONE (OLE OLA)” Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte (Brasil 2014). Logró colocarse en el top 10 de las listas musicales en más de 20 países y acumuló un éxito comercial gigante gracias a su fusión de ritmos pop y samba. TOP 5 Las canciones más exitosas del mundial. CON EL TEMA musical “Por Ella”, Belinda y Los Ángeles Azules unen pop y cumbia para poner el sello mexicano a la celebración del evento.

”WE ARE ONE (OLE OLA)” ı Foto: Especial

La propuesta que más conversación ha generado es, sin duda, la de Julieta Venegas. La compositora tijuanense presentó “La Niña Futbolista”, una reinterpretación de la emblemática canción infantil creada por Patita de Perro. El tema fue impulsado como parte de las actividades culturales rumbo al encuentro deportivo y que provocó una intensa discusión en las redes.

Cuando comenzaron las críticas en redes, la cantante salió públicamente a defender el proyecto. “A todas nos han dicho que no puede hacer una mujer ciertas cosas”, expresó la cantante, subrayando que el objetivo era visibilizar las barreras que históricamente han enfrentado las mujeres en el deporte.

CON EL TEMA musical “Por Ella”, Belinda y Los Ángeles Azules unen pop y cumbia para poner el sello mexicano a la celebración del evento. ı Foto: Especial

En otro extremo aparece Lucía Méndez. La actriz y cantante decidió sumarse a la fiebre futbolera con “México de Fiesta”, un tema escrito junto con Jordy Bachbush y Farid Barhum. La propuesta musical es una apuesta por el orgullo nacional y la celebración colectiva que acompañará la llegada de millones de visitantes al país.

También está el caso de Mariana Ochoa, quien sorprendió con “México Mágico”, una canción que mezcla referencias culturales mexicanas con la expectativa generada por el torneo.

Pero la apuesta mexicana más sólida dentro de la estructura oficial de la FIFA es probablemente “Por Ella”, la colaboración entre Belinda y Los Ángeles Azules. El tema busca proyectar una identidad mexicana hacia una audiencia global.

También deben enfrentarse a los gigantes globales. Ahí está Shakira con “Dai Dai”, intentando ampliar su legado mundialista. Así como Danny Ocean con “Partidazo”. Daddy Yankee también regresando al escenario internacional. Por otro lado Lisa, integrante de Blackpink, encabezando una de las apuestas más fuertes del mercado asiático. Incluso los creadores digitales, como IShowSpeed, cuyo tema “World Cup (Champions)” consiguió millones de reproducciones en apenas unos días.

Por primera vez en la historia, la banda sonora de un Mundial ya no depende sólo de la FIFA: ahora incluye himnos oficiales, campañas y colaboraciones globales.