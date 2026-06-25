Supergirl, un heroico viaje de autodescubrimiento

Apenas el año pasado se estrenó Superman y ahora ha llegado el turno de la dura prima de su protagonista, Kara Zor-El, mejor conocida en los cómics como Supergirl, quien a diferencia de su famoso familiar no fue criada en un entorno seguro y no está interesada en ser una heroína a la que todos admiren; más bien, lo suyo es ir de planeta en planeta para enfiestar y beber como si no hubiera un mañana para ella.

100 millones de dólares fue el presupuesto que tuvo la película

El mayor mérito de Supergirl es presentar a una protagonista sumamente humana con diferentes defectos y virtudes, con la que resulta sencillo identificarse. El personaje interpretado por Milly Alcock es una joven rota por dentro a causa de diversas pérdidas que, a pesar de poseer un potencial para lograr cosas enormes, no es capaz de superar una melancolía cuyo único antídoto, al parecer, es el alcohol procedente de todo el universo.

LOBO: Jason Momoa ı Foto: Warner Bros.

Afortunadamente, nuestra chica rebelde cuenta con la compañía del impetuoso y tierno perro Krypto, al que vimos también al lado de Superman en su pasada película. Con el can como único amigo y ser querido cercano, Kara vive por inercia mientras visita planetas cuyos soles rojos disminuyen sus poderes para que pueda emborracharse a gusto, pero esa aparente felicidad termina de golpe cuando su fiel compañero es herido de gravedad y se ve obligada a lanzarse en una aventura para salvarlo, al mismo tiempo que accidentalmente se le une una niña con su propia misión.

300 millones de dólares globales espera tener en taquilla

Conforme avanza la cinta, van llegando flashbacks que nos permiten conocer mejor a la protagonista y entender por qué ese perrito blanco que tiene es tan importante para ella, igualmente, esas escenas revelan las razones de ese dolor tan incrustado en ella y el vacío que siente al no tener un lugar que sienta verdaderamente como su hogar tras la desaparición de su planeta de origen. Ver todo esto nos deja comprender la manera en la que se comporta.

KREM DE LAS COLINAS AMARILLAS: Matthias Schoenaerts ı Foto: Warner Bros.

La joven es alguien buena a quien le han pasado cosas malas, y el viaje que realiza le permite redescubrirse a ella misma para entender mejor en qué clase de mujer quiere convertirse, valorar lo que tiene, aceptar que a veces las pérdidas son necesarias para descubrir la bondad que vive dentro de nosotros y tomar el lugar que le corresponde en un universo cuyos habitantes necesitan de una heroína como ella ante las amenazas que existen alrededor, ya que Superman no puede con todo el trabajo.

Milly Alcock es la elección perfecta para ser Supergirl al inyectarle la rebeldía y la bondad necesarias para darle una personalidad única, y, por cierto, otra elección muy atinada para el elenco es la de Jason Momoa como el cazarrecompensas Lobo, personaje icónico de DC cuyos fans esperaban ver en la pantalla grande desde hace mucho tiempo.

RUTHYE MARYE KNOLL: Eve Ridley ı Foto: Warner Bros.

Esta producción posee cierta atmósfera de ciencia ficción ochentera gracias a su estética retrofuturista, complementada por una banda sonora original épica. Vale la pena destacar el impecable trabajo de diseño de producción para crear cada nave y escenario, efectos especiales para hacer posibles lugares que viven sólo en nuestra imaginación, además del maquillaje y vestuario para darle vida a toda clase de seres espaciales.

Supergirl es una odisea espacial sobre lo que significa tener poder, la vulnerabilidad y el valor de ayudar a los demás por encima de la venganza o el beneficio propio. Llega hoy a los cines.

Supergirl

Dirección: Craig Gillespie

País: Estados Unidos

Año: 2026

Género: Ciencia ficción y fantástico

Guion: Ana Nogueira, Jerry Siegel, Joe Shuster (cómic de Tom King)