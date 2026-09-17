Pablo Perroni regresa a La Gaviota con un Chéjov más ágil

EL ACTOR junto al elenco de la obra La gaviota en sesión fotográfica

El actor Pablo Perroni se integra al elenco de La Gaviota, de Antón Chéjov, con una versión más ágil y cercana al público actual, después de que el montaje original superara las tres horas de duración. En entrevista con La Razón, el histrión asegura que volver a esta historia representa una recompensa personal, pero también una oportunidad para profundizar en un trabajo que ya conoce.

“Éste es como mi descanso, la verdad es que es el recreo después del trabajo que tiene que ver con todo lo que es el Teatro Milán y Foro Lucerna, programación, coordinación, administración. Ése es el trabajo. Esto para mí es el regalo, digamos que es la recompensa”, comparte Perroni, quien en los últimos años ha combinado su actividad sobre el escenario con la gestión teatral y producción.

El Tip: La Gaviota se presenta en el Foro Lucerna hasta el 25 de octubre, con funciones de viernes a domingos .

La nueva temporada representa el reencuentro con una obra que realizó hace dos años y medio bajo la dirección de Cristian Magaloni. “Está increíble que podamos tener otra oportunidad de contar esta historia. La hicimos hace dos años y medio, fue un proyecto que la verdad es que la pasamos muy bien, nos divertimos mucho y funcionó”, recuerda.

Regresar al texto también permitió explorar nuevas posibilidades. “Siempre es interesante lograr regresar a algo que ya hiciste y Magaloni es el tipo de director que no queda conforme, lo cual me encanta. Entonces ha sido también un proceso bien interesante de cómo darle la vuelta”, explica.

A esta producción se suma Mariana Giménez, con quien Perroni no había trabajado anteriormente. “Además de ser una extraordinaria actriz, es una gran compañera. Entonces se siente como regresar a la familia dos años y medio después, pero también tener la oportunidad de contar esta historia de nuevo y, de alguna manera, profundizar, explorar”, señala.

Uno de los principales cambios fue la duración. El actor reconoce que le preocupaba ofrecer al público una experiencia demasiado extensa. “Yo como actor decía: ‘Por Dios, ya, por favor, pobre público’. Son más de tres horas, es mucho. Es mandarle mucho al público”, afirma.

“Hoy en día ya no está acostumbrado a estar atento tanto tiempo”, agregó. “Nos quejamos de por qué la gente no va al teatro, pues ¿cómo por qué? Porque los tienes amarrados tres horas y media”, comenta entre risas.

Por ello, el montaje fue editado nuevamente hasta quedar en dos horas. “Sigue contando completamente la historia, pero obviamente ya es una Gaviota mucho más sintonizada. Es perfectamente aguantable para todos, no pierde la esencia, no pierde la diversión y todos nos podemos ir a descansar temprano”, dice.

Perroni también reivindica el humor de Chéjov. “Nunca se me ocurrió que el autor pudiera ser tan divertido y efectivamente escribía comedia. Lo que pasa es que a veces la vida es triste y es un reflejo de lo que nos sucede”, concluyó.

Alterno al estreno, Pablo Perroni prepara dos estrenos de teatro para finalizar el año.