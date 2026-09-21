Adriana Paz, del sueño mexicano a Hollywood

La mexicana Adriana Paz atraviesa una etapa internacional que hace unos años parecía difícil de imaginar. La histriona forma parte de Animals, thriller dirigido, producido y protagonizado por Ben Affleck que llega a Netflix el 9 de octubre, y también de Ceniza en la boca, película dirigida por Diego Luna que participa en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Dos películas de gran alcance que se suman a una trayectoria que ya la llevó a Cannes y que hoy la coloca frente a nuevos públicos.

“Estoy feliz de estar en ese proyecto. Es la primera vez que me toca rodar en Estados Unidos”, cuenta Adriana Paz en entrevista con La Razón. La experiencia, explica, tuvo un significado especial porque Los Ángeles ya no concentra la producción cinematográfica que tuvo durante otras épocas.

“Sé que soy afortunada porque ya no se rueda tanto en esta ciudad como antes. Entonces lo que la gente me decía era: ‘Esto ya no es lo normal, Adriana’. Estás en un proyecto en Los Ángeles que está increíble porque ya no hay muchos aquí”.

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La película representó además la oportunidad de trabajar bajo las órdenes de Ben Affleck, con quien comparte elenco junto a Kerry Washington, Gillian Anderson, Steven Yeun y el mexicano Luis Gerardo Méndez.

“Ben Affleck es súpercercano, cariñoso, inquieto e intenso”, recuerda sobre el director. “Lo veías hacer el switch de ser el personaje a ponerse detrás de la cámara y había un cambio”.

Adriana Paz destaca también la disciplina de Affleck sin dejar de lado el trato que encontró en el set. “Yo siempre creo que las cabezas son primordiales para que eso suceda y él era estricto, pero no tirano. Muy amable para trabajar”.

La llegada a Animals ocurrió en medio de una agenda que prácticamente no le dio tiempo para detenerse. Después de las actividades de Emilia Pérez alrededor de los Oscar, la actriz viajó a Barcelona para trabajar en Ceniza en la boca y posteriormente regresó a Los Ángeles para incorporarse a la producción de Affleck.

“Mi llamado fue a las 5:40 de la mañana, lo recuerdo perfecto. Yo venía de la ceremonia de los Oscars, pasé a las fiestas de Vanity Fair, después a la de Netflix, y mi manager estaba como de: ‘Te tienes que ir a dormir, mija’”, recuerda entre risas.

La primera escena que filmó fue junto a Kerry Washington y, además, era una de las secuencias con mayor carga de diálogo para su personaje.

30 películas ha realizado la actriz

“Fue el primer día de rodaje y con Kerry Washington, que además es la escena en la que más diálogo tengo”, cuenta. “Yo creo que era también la adrenalina y la emoción de lo que me estaba sucediendo”.

Ahora esa experiencia desemboca en un estreno que espera con entusiasmo, mientras Ceniza en la boca representa otro de los puntos fuertes de su presente. La cinta de Diego Luna tuvo su paso por Cannes y forma parte de la competencia del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde Adriana Paz volverá a encontrarse con el público mexicano.

“Estoy muy contenta, porque me gusta mucho Morelia y me gusta mucho que las dos películas estén ahí”, dice también sobre La Cazadora, otra de sus películas que tendrá presencia en el marco del festival en octubre.

A esta agenda se suma la serie española Perdida, producción de Atresmedia que recupera espacio internacional a través de la plataforma atresplayer. Paz recuerda con cariño a la abogada que interpreta.

“Me encantó. Dije: claro que quiero hacer algo así. Esta abogada astuta, inteligente, preparada, tramposilla, simpática, me encantó el personaje y lo disfruté”.

El estreno original quedó afectado por la pandemia, una circunstancia que, reconoce, modificó el camino de la producción. “Fue muy triste que no hubiera podido tener el estreno que se merecía porque justo la hicimos antes de la pandemia”.

Aun así, la actriz celebra que la serie haya encontrado nuevas audiencias a través de las plataformas de streaming.

Pero si algo define este momento para la actriz es la distancia entre lo que vive ahora y los años que tuvo que atravesar para llegar hasta aquí.

“No sé si en mis sueños hubiera estado todo lo que me ha pasado, yo creo que ni me lo imaginé de esa forma”, confiesa.

La actriz no oculta que el recorrido estuvo marcado por etapas de incertidumbre. “Ahorita estoy muy contenta con los resultados y con la cosecha, pero fue también un camino de muchos momentos de nada, de sequía, de incertidumbre, de duda, de tristeza, de no sentir que tenía oportunidad, de no sentirme reconocida, de no tener trabajo”.

Por eso, cada llamado tiene para ella un valor especial. “Cuando tienes la oportunidad, lo menos que puedes hacer es dar tu mejor esfuerzo por ti, por los que no han podido estar ahí. La profesión se enfrenta día a día, por eso a cada proyecto le doy el 150% porque nunca sabes”.

Paz observa con atención el momento que vive la industria. “Creo que el cine mexicano siempre ha estado ahí y siempre ha sido reconocido muy bien fuera de México. A veces nos reconocen mucho en festivales, pero no tenemos los espacios suficientes para proyectarlo, no solamente para el cine comercial, sino también para el que viene de esos festivales. Y eso ya no es un problema solamente del cine mexicano, porque está siendo difícil que la gente siga asistiendo a las salas”, concluye.