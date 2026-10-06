¿Quién canta la canción principal de Tierra de amor y coraje?

Uno de los elementos más importantes y memorables para las telenovelas son las canciones al inicio. A través de los años, grandes estrellas de la música en español han participado con temas para proyectos de diversas novelas que posteriormente, se vuelven leyenda.

Ahora, Tierra de amor y coraje, el proyecto más reciente de ‘El Güero’ Castro cuenta con una canción que ha dado de qué hablar en redes sociales y ha generado emoción en el público.

¿Quién canta la canción de Tierra de amor y coraje?

Tierra de amor y coraje no solo ha impactado a la audiencia con su historia campirana y elenco de estrellas, pues también cuenta con locaciones impresionantes, ya que la producción fue grabada en Tucson, Arizona, no solo en los foros de Televisa.

La telenovela cuenta con la canción ‘Libertad y Coraje’ como el tema principal de la novela. Lo interpreta César G. Ross, un reconocido autor y compositor musical originario de Marbella, España, con más de veinte años de trayectoria en la industria.

Por otro lado, hace unos meses Carín León compartió que él estaría a cargo de la canción de amor oficial de la novela, que es el tema llamado ‘Desde que te tengo’.

“Aprovecho para contarles que ‘Desde Que te Tengo’ es el tema de amor de la telenovela @tierradeamorycoraje. Estén pendientes, próximamente”, dijo en sus redes sociales.

Por ello, esa es la canción que acompañará los momentos románticos de ‘Tierra de Amor y Coraje’, mientras que en otras ocasiones podremos escuchar ‘Libertad y Coraje’ en su lugar.

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