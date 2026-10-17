El FICM arranca con los Cuarón

En Morelia, Michoacán

El Festival Internacional de Cine de Morelia abrió sus puertas al cine entre flashes, reencuentros y rostros conocidos. Diego Boneta, Fernanda Castillo, Marco Antonio Solís El Buki, junto a su familia, Manolo Caro, Sophie Alexander y el elenco de la película Campeón gabacho, entre otros, desfilaron por la alfombra roja que marcó el inicio del encuentro fílmico, cuya gala inaugural tuvo como protagonista al director Jonás Cuarón, acompañado de su padre Alfonso Cuarón, quien participa como productor.

Durante la presentación de la cinta, Alfonso Cuarón fue cuestionado sobre un tema que prefirió dejar fuera de la celebración: Digger, la reciente película de Alejandro G. Iñárritu, la cual se dio a conocer que fue un fracaso en la taquilla.

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El cineasta Jonás Cuarón durante la inauguración del FICM, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

“Esta noche es para celebrar y disfrutar el estreno de la cinta Campeón gabacho. Por el momento no quiero ni puedo dar una declaración al respecto del trabajo de mis compañeros, porque no es el lugar para hacerlo”, dijo el cineasta.

El Dato: La película llega a cines del país el 29 de octubre, como una de las fuertes apuestas de Cinépolis distribución.

Cuarón evitó emitir un juicio sobre la obra de su colega y se centró en la película de Jonás, cuyo desarrollo estuvo en manos del director y los productores Gabriela Rodríguez y Nicolás Celis.

Sobre su participación fue contundente: “Yo he sido un turista, es algo que gestó el director con Nicolás Celis y después Gaby, quienes han colaborado desde la primera película de Gabriela Rodríguez como productora y de Jonás Cuarón como director a nivel industrial. Ellos se encargaron de trabajar en todo esto. Fui al set dos veces, dos días; una vez fui a visitar, por curiosidad”.

El elenco de Campeón gabacho, en la alfombra roja del FICM. ı Foto: Cuartoscuro

Además, el productor agregó sobre el proceso final en la cinta: “La parte creativa fue lo que sucede siempre cuando Jonás termina una película, o cuando Guillermo del Toro o Alejandro G. Iñárritu terminan una película: mandan el corte, hablamos, discutimos y después el director toma sus propias decisiones. En realidad, aquí resulta que me colé porque Gaby y yo somos socios en Pimienta Films, y ella decidió hacer esta película”.

Durante la plática, Jonás Cuarón explicó que la novela Campeón gabacho, de Aura Xilonen, le permitió encontrar una perspectiva distinta para abordar la experiencia migrante. Después de filmar Desierto, leyó la obra y quedó cautivado por la voz de su protagonista, Liborio, un joven mexicano que busca abrirse camino en Estados Unidos. “Me enamoré de la visión, el personaje, el sentido del humor. Se me hizo una manera de contar esa misma historia, pero con un lente totalmente distinto y muy emotivo”, dijo el cineasta.

Juan Daniel García, protagonista de la cinta de Cuarón, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

Señaló que buscó ir más allá de las adversidades que enfrenta el personaje para explorar su mundo interior, su imaginación y la forma en que construye una identidad en medio de un entorno que lo confronta constantemente.

La diversidad latinoamericana del barrio donde transcurre la historia fue otro de los elementos que destacó. El reparto reúne a intérpretes de distintas procedencias, entre ellos Juan Daniel García Treviño, Leslie Grace, Rosario Dawson, Rubén Blades, Eddie Marsan y Dolores Heredia, en una comunidad cuya riqueza cultural se expresa con la música.

“Una de las ideas que tenía para construir este barrio era diseñar la riqueza sonora y musical. Para lograrlo, trabajé con el productor Edgar Barrera en temas originales junto a artistas latinoamericanos de distintos géneros, con la intención de que la música funcione como parte de la identidad de los personajes y de su entorno.”