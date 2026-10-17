Antes de la presentación de Los Tigres del Norte en el Tiny Desk Concert, el periodista Félix Contreras habló sobre la situación de la comunidad latina en Estados Unidos, pues han sido perseguidos y criminalizados por el gobierno de Donald Trump.

Nuestra comunidad está bajo ataque y no es la primera vez. Podemos remontarnos a 1848 cuando cambiaron la frontera. Podemos remontarnos al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial durante la llamada Operación Espalda Mojada. Nos arrebatan nuestra humanidad. Desde que tengo memoria, estos caballeros nos han devuelto esa humanidad Félix Contreras, periodista



El mensaje formó parte de la versión del concierto que NPR Music publicó en YouTube el 15 de octubre. Sin embargo, un día después, usuarios de redes sociales detectaron que se retiró ese segmento de la introducción, pero continuó disponible en la versión compartida en el sitio oficial de NPR.

Tras acusaciones de censura de los internautas, NPR reveló que se restauró el video del Tiny Desk Concert de Los Tigres del Norte, incluyendo el discurso de Félix Contreras.

NPR restaura video del Tiny Desk de Los Tigres del Norte; aclara por qué eliminó mensaje de Félix Contreras

Hace un par de horas, Félix Contreras, quien forma parte de NPR, publicó un video para aclarar por qué fue eliminado su mensaje de introducción del video del Tiny Desk Concert de Los Tigres del Norte. El periodista también aseguró que el clip en YouTube será restaurado e incluirá su participación.

“Quería hacer este video para que lo puedan escuchar directamente de mí. Primero, quiero agradecerles todo el apoyo y la pasión que tienen por el trabajo que hacemos en Alt Latino y el Tiny Desk en general. El Mes de la Música Latina siempre es el momento más destacado del año para mí y para Ana”, expresó.

Censuran el inicio del Tiny Desk de Los Tigres del Norte ı Foto: YT: NPR Music

Añadió que, en los últimos días, el concierto de Tiny Desk de Los Tigres del Norte ha generado mucha conversación en redes sociales. “Hemos leído sus comentarios, escuchamos sus preocupaciones, decepciones e incluso enojo. Lo entiendo totalmente”, aseguró Félix Contreras.

“Mi presentación de la banda no estaba pensada para publicarse, pero cuando la incluimos en el video del concierto, resonó de maneras que no podíamos haber imaginado. En fin, hemos restaurado el video original completo en el sitio web de NPR, y muy pronto estará de vuelta en YouTube.”

“Nunca me había sentido con tanto apoyo y ánimo por mi trabajo aquí en NPR, pero realmente no se trata de mí”.

Félix contreras invitó al público a “poner el foco en la increíble actuación de Los Tigres del Norte” y del resto de artistas que forman parte de la programación del Mes de la Música Latina. “Oye, mira esto: Lo hice sin llorar esta vez”, dijo, en referencia a su participación en el video del jueves, donde derramó lágrimas al presentar a los intérpretes de “La Puerta Negra”.

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