Alejandra Guzmán causó preocupación entre sus seguidores anoche, después de que la cantante de “Llama Por Favor” sufriera una luxación de cadera durante su concierto en la Arena Ciudad de México, lo que obligó a cancelar la presentación a tan sólo minutos de haber iniciado.

Horas después del incidente, la intérprete compartió un mensaje para informar sobre su estado de salud y tranquilizar a sus fans.

Alejandra Guzmán reaparece tras zafarse la cadera; este es su estado de salud

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el equipo de Alejandra Guzmán explicó que la cantante sufrió un problema en la cadera mientras se encontraba sobre el escenario, situación que llevó a detener el espectáculo de manera inmediata.

También se informó que la artista fue atendida por especialistas poco después del incidente y que permanecía acompañada por sus seres queridos.

“Alejandra sufrió un percance físico en el escenario que nos obligó a detener el espectáculo. Fue atendida de inmediato por personal médico especializado y se encuentra acompañada por su familia”, señala el comunicado.

La buena noticia para sus seguidores es que la lesión no fue considerada de gravedad. “Afortunadamente no se trató de una lesión grave y Alejandra continuará con sus fechas programadas”.

Además, se confirmó que el concierto que fue suspendido en la Arena CDMX será reprogramado, aunque hasta el momento no se ha anunciado la fecha.

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán?

El viernes 27 de noviembre en la noche, cuando Alejandra Guzmán interpretaba la primera canción de su espectáculo en la Arena CDMX, la artista sufrió una luxación de cadera, por lo que tuvo que abandonar el escenario y recibir atención médica inmediata.

En La Razón presenciamos este incidente y te compartimos un video del momento en que la cantante presentó el problema físico y cuando fue retirada en camilla para ser valorada por especialista.

🎤🚑 ¡Cancelan el show! ❌ Alejandra Guzmán volvió a luxarse la cadera en la segunda canción de su concierto en la Arena CDMX y salió en camilla.



La artista ha sufrido tres episodios en los que se le ha luxado la cadera. La primera ocasión fue en septiembre de 2022, cuando cayó… pic.twitter.com/PnuNf6WbeL — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 28, 2026

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