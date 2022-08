60 años sin Marilyn Monroe, pero el mito aún pervive

A60 años de su fallecimiento, el cual aún sigue lleno de dudas e hipótesis, el mito creado alrededor de Marilyn Monroe pervive. Fue un símbolo de sensualidad y una leyenda de Hollywood, pero más allá de eso, quienes fueron cercanos a ella destacan su inteligencia y la manera en que trató de hacerse camino fuera del encasillamiento de sex symbol de la época.

El dramaturgo Arthur Miller, quien fue su esposo, la consideraba un símbolo de autenticidad; el escritor Truman Capote, quien fue su amigo, decía que tenía un “brillo interior, un destello de inteligencia que nunca se vería en el escenario”.

Sin embargo, ese brillo se apagó muy pronto, el 5 de agosto de 1962 una noticia conmocionó al mundo, la estrella fue hallada muerta en su cama con el brazo extendido. Tenía 36 años, su muerte se registró un día antes y la autopsia señaló un “probable suicidio” por ingestión de barbitúricos. Después de su fallecimiento hubo diversas teorías, nadie daba crédito que se había quitado la vida.

Incluso el tema volvió a ser conversación en 2011, cuando el FBI desclasificó documentos sobre Monroe, los cuales revelaron que era investigada durante 24 horas al día.

Norma Jeane Mortenson, como se llamaba en realidad, fue un icono que la industria de Hollywood supo explotar, al entregarle papeles que mostraban como una mujer superficial, tonta y cazamaridos, en filmes como Los caballeros las prefieren rubias, Cómo casarse con un millonario y The Seven Year Itch, ésta última el mayor éxito en taquilla de su filmografía y famosa por tener una de las imágenes más emblemáticas de la cultura pop del siglo pasado: la actriz parada en una rejilla del metro mientras su vestido blanco vuela hacia arriba cuando pasa un tren. Otra de sus grandes cintas fue Niagara que escandalizó a grupos conservadores.

Decepcionada, Monroe trataba de salir de ese tipo de papeles para mostrar su talento, entonces llegó en 1959, Some Like It Hot, que le valió el premio a Mejor Actriz en los Globos de Oro; y luchó por tener su primera producción independiente con The Prince and the Showgirl, protagonizada por ella y basada en la obra El príncipe durmiente.

También destacó por luchar por salarios más justos para artistas mujeres, fundando así su propia compañía de producción.

Lee Strasberg, fundador de Actors Studio, solía destacar que sólo dos actores habían resaltado de todos con los que había trabajado, Marlon Brando y Marilyn Monroe.

En 13 años de carrera, Marilyn filmó 29 películas, entre ellas Vidas rebeldes, donde participó como guionista su entonces marido Arthur Miller.

Como modelo también cautivó, pero padeció que se quisieran aprovechar de ella, como en 1949 posó desnuda y debido a que la chantajeaban con esas imágenes decidió hacerlo público, ese acto de valentía en una época como ésa, fue aplaudido y le ganó la simpatía del público que se desbordó tiempo después por verla en las películas Clash By Night, Don’t Bother to Knock y We’re Not Married!

El dato: En la serie The Secret Life of Marilyn Monroe (2015), la actriz es interpretada por Susan Sarandon y en Blonde (TBD) por Ana de Armas.

Fue imagen de la portada del primer número de Playboy, lo cual la catapultó como sex symbol; sin embargo, esa fotografía se usó sin su consentimiento. Monroe es considerada la persona más fotografiada del siglo pasado.

Se codeó con la crema y nata de la cultura de aquella época, en alguna reunión, por ejemplo, tuvo un encuentro con la célebre soprano María Callas. Además, inspiró a artistas como el icono del art pop, Andy Warhol, quien tiene entre sus obras más importantes los retratos que hizo de la también cantante.

Si bien era aclamada por la industria y referente, tuvo una vida llena de vaivenes, se enfrentó a decepciones amorosas, tuvo tres esposos —James Dougherty, Joe DiMaggio y Arthur Miller—y múltiples amantes, entre ellos los hermanos Kennedy. Luchó durante varios años con crisis emocionales y su adicción a los psicotrópicos.