La Academia: Rubí revela quién sería el ganador del programa

La gran final de La Academia está muy cerca y solamente tres cantantes serán los ganadores del programa. Rubí ya tiene a sus favoritos y así dio a conocer los nombres.

De acuerdo con el tiktoker, Pablo Chagra, quien es colaborador de La Academia, él conversó con Rubí y ella predijo que Mar, Andrés y Cesia serían los ganadores de la edición 20 años del programa de talento.

“Rubí anoche me dijo; ‘de mí te acuerdas, en 1er lugar queda Mar, Andrés en 2do y Cesia en 3ro. Yo me voy este domingo’. Y es que Rubí ha tenido sueños donde predice lo que va a pasar, como la salida de Isabela y Santiago. Y la enfermedad que tuvieron todos menos Mar y Cesia”, escribió el influencer en Twitter.

Usuarios reaccionan a predicción de Rubí de La Academia

La reacción de los usuarios no se hizo esperar y de inmediato criticaron la supuesta premonición de Rubí de La Academia.

Algunos cibernautas señalaron que todo podría estar planeado para generar más rating en el programa, ya que esta semana será la gran final del reality show. “Sueños que le dice la producción para aumentar el rating”, escribió un usuario.

Otros difieren con la apuesta de Rubí, pues aseguran que el ganador tendría que ser un mexicano como Andrés o Cesia.

“Ojalá que no, Mar ya tiene una carrera, sería bueno que gane Cesia, Andrés o Nelson, pero Mar no”, “Tiene que ganar un mexicano, va a ganar ANDRESSE de mi te acuerdas y no, no soy vidente”, señalaron los cibernautas.