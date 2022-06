La Academia se adapta a los nuevos tiempos

La Academia, que se convirtió en un parteaguas de los realitys musicales en la televisión abierta, celebra 20 años y se adapta a los nuevos tiempos, desde el trato hacia los alumnos hasta en brindar las bases para continuar una carrera artística en momentos en que la industria musical se ha transformado totalmente, ya no basta sólo el talento ni tener una buena canción, aseguró Alexander Acha, quien se estrena como director del programa.

Son momentos en que los espectadores son más exigentes respecto al trato que se le da a las personas, por lo que Acha ve este aspecto positivo para garantizar el respeto y evitar el bullying, pues reconoció que hubo ocasiones en que los críticos se pasaron de la “raya”.

“Creo que en algunos momentos se pasó de la rayita el tono y la situación de la crítica, en algunas ocasiones no estuvo bien, desde mi punto de vista es algo que no es negociable, es el respeto a la persona, eso nunca se puede separar de nada, es la crítica, pero con respeto. Está bien que la gente esté viendo que no vaya a haber bullying, humillación ni burlas, porque no se trata de eso”, comentó en entrevista telefónica con La Razón, el intérprete de “Te amo” y “Es mi mujer”.

Tienen que estar conscientes de cuál es su rol, que como artistas estamos al servicio del público con nuestro talento y música; no estás ahí porque seas mejor, no eres artista, no eres famoso, porque seas superior, sino es saber llegar a la gente… que no pierdan los pies de la tierra, eso es muy importante

Alexander Acha

Director de La Academia

En esta nueva generación ingresaron 14 alumnos, quienes tendrán como mentor a Aleks Syntek. Como críticos están Ana Bárbara, Horacio Villalobos, Lolita Cortés y Arturo López Gavito, estos últimos conocidos por sus fuertes comentarios hacia los concursantes. La conducción estará a cargo de Yahir, alumno de la primera generación de La Academia.

Acha consideró que el reto más grande será descubrir a los futuros artistas que puedan representar a México ante el mundo.

“Me gustaría salir con uno, dos o más potenciales estrellas que puedan dar mucho a la música en Hispanoamérica, ayudar a formar artistas, tratar de despejarles el camino lo más posible, darles las herramientas que van a necesitar, brindarles buenos cimientos para que al final de La Academia puedan continuar, porque esta carrera te puede volver loco si no tienes buenas bases”, aseguró.

Reconoció que a diferencia de la primera generación, que dio a estrellas como Yahir, Víctor García y María Inés, por ejemplo, los nuevos participantes tienen desafíos más grandes porque en las últimas dos décadas la industria musical cambió.

“Es el reto más importante que van a tener, ya no basta con tener talento, una buena canción, se necesita mucho más, una buena producción, difusión, un buen manejo del artista, alguien que lo asesore a nivel personal para comunicarse con su público. En esa época, la de la primera generación, el camino era prácticamente el mismo para todos casi siempre: firmar en disquera, sacar una canción, hacer promoción en programas, ir a radio, era muy sistemático”, apuntó.

El ganador de un premio Latin Grammy a Mejor Artista Nuevo señaló que ahora también se requiere estar en medios tradicionales y digitales.

“Ahora la música es gratis e inmediata, han cambiado mucho los programas de televisión, en ese sentido no les podemos decir que el camino y el resultado van a ser los mismos, porque es el reto que ellos tienen, encontrar un equipo de trabajo con el cual puedan impulsar su carrera como artistas. Hoy son muchos brazos, están los medios tradicionales, los digitales, pero también las redes sociales, las presentaciones en vivo, las plataformas”, dijo el cantante.

Acha destacó que el hecho de que ahora los concursantes sean de países como México, Honduras, Ecuador, Guatemala y Estados Unidos, enriquecerá el reality.

“Eso está buenísimo, porque además de que lo vuelve más interesante, al tener su cultura, su aportación, su manera de interpretar, eso le da un plus al programa en todos los sentidos; hasta en el día a día le da riqueza, hay diferentes formas de ver, lenguajes, sentidos del humor que nos une como latinos”, resaltó.

Entre los participantes se encuentran Santiago (CDMX), Emilio (Aguascalientes), Carlos (Estado de México), Mar (Ecuador) y Rubí (San Luis Potosí), esta última la quinceañera más viral y quien era la más sonada para ser la primera eliminada. Ayer se realizó el primer concierto y cada domingo a las 20:00 horas los participantes ofrecerán un espectáculo en vivo.