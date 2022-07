La Academia: Críticos impiden que Santiago sea expulsado y usuarios enfurecen: "No lo queremos"

Los fans de La Academia están enojados debido a que los críticos del programa, así como el director Alexander Acha protegieron a Santiago, pues impidieron que fuera el eliminado de este domingo 17 de julio.

Todo comenzó porque los alumnos de La Academia denunciaron que hay favoritismo por parte de los jueces para con Santiago, pues señalaron que pese a que ellos ofrecen shows más completos, los críticos los acaban con sus mordaces comentarios.

Lolita Cortés regañó a los académicos, por su falta de compañerismo y Alexander Acha les impuso voto de silencio a todos por criticar a Santiago.

Santiago iba a ser expulsado pero jueces de La Academia lo defienden

Esta noche se anunció que el expulsado de La Academia sería Santiago, sin embargo, los jueces del programa protestaron y señalaron que la salida del joven sería injusta, así que intercedieron por él y pidieron que se quedara una semana más.

El público está furioso en las redes sociales, pues aseguran que con esta acción solo confirmaron el favoritismo que tienen hacia Santiago. Los usuarios reclamaron que los jueces no hayan pedido el regreso de Jackie a La Academia.

“En esta academia se fueron grandes voces como Jackie y ahora hacen un show para salvar a Santiago y se atreven a decir que no es el favorito de los críticos”, “Cualquiera en La Academia es mejor que Santiago”, “Levanten la mano todos los que creemos que *Santiago* es favorecido por 3 críticos, porque es el consentido”, “¿Por qué inmunidad? Si no lo hicieron con otros participantes no lo pueden hacer con nadie y MENOS con Santiago”, “No lo queremos, que se vaya”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

