La Academia: Exhiben a nutrióloga del programa; revelan que no estudió nutrición (FOTO)

Sólo para que chequen la cédula profesional de la "nutrióloga"



SI NO ESTUDIASTE NUTRICIÓN NO PUEDES INDICAR UN RÉGIMEN DE ALIMENTACIÓN, LA NUTRICIÓN NO ES FÁCIL



PONGAN A VERDADEROS PROFESIONALES DE LA SALUD#LaAcademiaDesafia#LaAcademia pic.twitter.com/ZeAuVqXlDY