La Academia: Lolita Cortés se declara fan de Rubí: "Es igual de rara que yo" (VIDEO)

Rubí es una de las alumnas de La Academia más polémicas, debido a que el público la mantiene en la competencia, pese a que los jueces le han dicho que no canta.

En esta ocasión Rubí interpretó el tema “Y te aprovechas” de Alicia Villarreal y convenció a los críticos de La Academia al llegar a todos los tonos agudos de la canción.

Al inicio de su presentación se reveló que Rubí tiene un gran fandom, el cual está encabezado por Ricardo Casares, quien es conductor de Venga La Alegría.

Lolita Cortés y Ana Bárbara son fans de Rubí de La Academia

Los fans de Rubí se hacen llamar “Rubiliebers” y Lolita Cortés y Ana Bárbara se declararon integrantes del club de la joven participante de La Academia.

“Yo soy una ‘Rubilieber’ porque amo su tenacidad, su disciplina, su perseverancia, porque cada que sube al escenario sabe que ahí pertenece, porque es igual de rara que yo”, dijo Lolita Cortés en el concierto de La Academia.

Por su parte, Ana Bárbara dijo que también es seguidora de Rubí porque le recuerda a ella misma cuando le decían que no, ella escuchaba un sí.

“Si hay algo que admirarte es que no te has salido de La Academia con tanta cosa que has recibido, y hoy comparado con lo que tú has hecho, hoy lograste algo mágico hoy nos demostrarte que hubo una buena mancuerna entre ustedes porque lograste sacar algo que no habíamos escuchado”, dijo la Reina Grupera.

Horacio Villalobos y Arturo López Gavito no son fans de Rubí, pero El Juez de Hierro le regaló una paleta que le dio Ana Bárbara.