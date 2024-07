Actor arremete contra Mijares con fuerte comentario por su forma de vestir

Recientemente, Manuel Mijares ha sido blanco de de críticas por la vestimenta que utiliza en su día a día. Particularmente, sus zapatos han llamado la atención del público, puesto que destacan que el calzado que utiliza es extraño de ver en un hombre.

Ahora, el actor José Luis Reséndez, expuso su opinión sobre los zapatos que utilizó Mijares para un reciente concierto, los cuales en redes fueron comparados con el tipo de zapatillas que utilizan las niñas en las escuelas cuando llevan uniforme.

Las declaraciones del hombre que dio vida a El Teca en la telenovela Señora Acero, ha vuelto a generar controversia, entre quienes apoyan lo que dijo y quienes consideran que su comentario es homofóbico, puesto que se emitió en el Día de la Marcha del Orgullo LGBT+.

Si bien el actor ya se ha retirado del espectáculo, no ha dejado de sonar en redes sociales, pues ocupa su cuenta de X (antes Twitter) para opinar "sin filtros" de las situaciones que llaman la atención del público. Esto lo llevó a emitir un comentario contra el cantante.

José Luis Reséndez lanza fuerte comentario contra Mijares

Actualmente, Mijares fue captado utilizando un peculiar calzado en uno de sus conciertos con Emmanuel, ya que los artistas se encuentran en medio de su gira Two'r Amigos. Llamó la atención que el intérprete de 'Si me tenías', llevaba unos zapatos negros estilo escolar, lo cual generó amplias críticas.

Ahora, José Luis Reséndez, señaló al cantante con el comentario "Mijares "saliendo del baño de mujeres" al escenario", en el cuál hacía referencia a la exitosa canción del artista en los años 80's.

Mijares "saliendo del baño de mujeres" al escenario... pic.twitter.com/pLfiwZMS1p — José Luis Reséndez (@joeresendez) June 29, 2024

“Esos zapatos los necesitaba en la secundaria, caminaba mucho y esos se ven de uso rudo”, “tan traumada, son solo zapatos. ¿Te duelen los pies por los zapatos que no te has puesto? ¿O qué te molesta, muchacho?”. “cada quien sus gustos, la inclusión no creo que sólo deba ser exclusiva de alguna comunidad sólo por estar de moda el movimiento, y no por ser Mijares se ensañen por criticar lo que en otros es normal” y “me recuerda a los zapatos que usaban las niñas en la primaria por allá por 1977″, son comentarios de usuarios en la publicación.

El fuerte comentario de José Luis Reséndez ocurrió en el día de la Marcha del Orgullo LGBT+, por lo que resonó entre el público y no faltó quien defendió a Mijares al señalar que el comentario era agresivo y estaba fuera de lugar.