Se burlan de los 'feos' zapatos de Mijares y Lucero lo defiende: 'no son de mujer'

Manuel Mijares es conocido por sus pésimos gustos a la hora de vestirse y n esta ocasión le tocó al padre de Lucerito ser el objeto de burlas por parte de los fans a causa de sus zapatos, que están dando mucho de qué hablar. Por ello, su ex esposa Lucero tuvo que salir a defenderlo, pue al parecer la ex pareja que se la pasa siempre pegada no estaba soportando.

Todo comenzó porque los fans decidieron criticar sin piedad los zapatos que decidió utilizar Mijares para acudir en España a la obra de teatro “Malinche” junto a su hija Lucerito Mijares y su ex esposa, la Lucero original.

Y es que los zapatos de Mijares eran blancos estilo Mary Jane con un diseño tan peculiar que la gente le empezó a preguntar respecto a su era de Lucero.

Critican zapatos de Mijares pic.twitter.com/PBLfVFselp — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) June 24, 2024

Tras ello, la tuitera de farándula @TuTiaSandra salió a afirmar que había descubierto cuál era el modelo de zapatos de Mijares y el precio.

Para terminar con las falacias y calumnias en contra de señor que es su ex esposo, Lucero comentó el post de la tuitera, silenciándola y dejándola en ridículo ante todos por inventar información.

"Si te gustaron los zapatos que MIJARES usó en #Madrid, aquí los puedes comprar por $1,700 pesos en Liverpool", se lee en la publicación de la tuitera.

Ante ello, Lucero les respondió: "No lo sé Rick… De buena fuente sé que los que él trae puestos, no son zapatos de mujer, los suyos son de otra marca que me imagino que no cuestan eso”, escribió Lucero diciéndole bajita la mano “pobretona”.

Y es que según los verdaderos fans de Mijares, los zapatos que el famoso uso serían de Prada, del modelo Brushed-leather Mary Jane T-strap shoes 50 mm sole 1E834M', que tendrían un costo de más de 26 mil pesos mexicanos.