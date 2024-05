Lucero revela qué opinarían sus hijos si volviera con Mijares | VIDEO

Si bien Lucero y Mijares se separaron hace más de 10 años, ambos actualmente son muy buenos amigos y están unidos eternamente por sus dos hijos, Lucerito y José Manuel, así como por el arte y el mundo de la farándula, al ser en la actualidad uno de los duos favoritos.

La pareja ha demostrado que puedes terminar una relación y aún así mantener una hermosa conexión, lo cual se muestra en las interacciones que tienen Lucero y Mijares al reunirse a nivel profesional o en familia, ya que siempre se les ve alegres de convivir con el otro.

Sin embargo, para el público no se apaga la esperanza de que algún día ambos cantantes vuelvan a ser pareja. Resulta que "La novia de México" habló sobre la opinión de sus hijos y si a ellos les gustaría que sus padres volvieran a estar juntos.

Lucero confiesa cómo reaccionarían sus hijos si ella volviera con Mijares

Fue durante el programa de Adela Micha que la intérprete de "Veleta" habló sobre la postura de sus hijos ante los rumores sobre una posible reconciliación entre ella y Mijares, los cuales han alimentado los fanáticos que desean que ambos anuncien que su relación ha resurgido.

En este sentido, la famosa dio a conocer que ni José Manuel ni Lucerito piensan igual que los seguidores que quieren ver juntos de nuevo al par: "estos niños dicen 'No, má, Qué flojera. No vayan a volver ¿eh? La verdad que oso", compartió entre risas.

Asimismo, agregó lo que ella dice en consecuencia a la reacción de sus hijos: "yo así de 'sí no, no, no, que oso' No ya, de amigos está mejor y ¿a estas edades?", esto último haciendo referencia a que tal vez ninguno de los dos busca el amor en la actualidad.

Lucerito Mijares se sincera sobre el divorcio de sus padres

Lucerito Mijares también participó en el espacio y habló sobre cómo fue para ella el enfrentar el divorcio de sus padres el cual afortunadamente se llevó con mucha naturalidad, a pesar de los rumores que surgieron en torno al mismo en su momento.

“Me tocó que se separaran (estando) muy chiquita, entonces como que (no). Tenía como cinco o seis años”, compartió la joven intérprete. “Como ellos viajaban mucho, chance y a veces mi mamá estaba en la casa, pero mi papá no. O sea, no los veía mucho juntos”, agregó.

Lucero por su lado, se mostró contenta por su relación actual con Mijares, ya que asegura que si bien el estar distantes del otro los llevó al divorcio en su momento, piensa "qué padre tener un gran marido, luego un gran ex marido y un gran papá para mis hijos. Si volviera a nacer, volvería a hacertodo igual", aseguró, segura de que son "la mejor ex pareja".