Actor de 'La CQ' afirma que casi se muere en un accidente automovilístico y culpa a la marca de su auto

Luis Ceballos, actor que fue conocido por haber interpretado a Bully en la serie antaña “La CQ”, afirmó llorando que casi se muere en un accidente automovilístico el cual atribuyó a la marca de su vehículo.

A través de sus redes sociales, Luis Ceballos compartió un extenso video en el que aseguró que su camioneta Hyundai es una trampa mortal, que casi le cuesta la existencia y lo hace conocer a la mismísima parca, conocida entre la chaviza como la “calaca chida mayor”.

El famoso afirmó que recientemente estuvo a punto de morir en un accidente automovilístico pues su camioneta, modelo Grand Greta 2022 de Hyundai, se apagó sin razón alguna y se quedó sin frenos en Periférico, en la Ciudad de México.

De acuerdo con Ceballos, desde que compró la unidad en 2021 no ha tenido más que problemas con ella, siendo las iniciales fallas electrónicas; no obstante, la agencia donde la compró siempre minimizaba la situación.

Señaló que, aunque al principio la agencia se hizo cargo de algunas de las fallas que presentó la camioneta, después de un tiempo comenzaron a pelusear sus quejas… cosa que hacen frecuentemente ese tipo de establecimientos.

Ceballos agregó que la camioneta comenzó a revolucionar sola estando incluso estacionada, y que el motor hacia ruidos extraños. Pero todo escaló al momento en el que casi muere, cuando la unidad se le apaga en el Periférico.

De repente aparece en la pantalla camioneta apagada, el motor se me apagó, el freno de la camioneta no respondía. No saben la angustia que sentía al no tener el control del coche, iba con mi familia”, relató llorando.

Luis Ceballos agregó que hizo su denuncia ante la Profeco y que la agencia, toda miedosa, le propuso reparar la camioneta, cosa que rechazó pues ya sabe cómo trabajan ahí.