Acusan a Christian Nodal de coquetear con una fan en la cara de Ángela Aguilar | VIDEO

Usuarios en redes sociales acusan a Christian Nodal de coquetear con una fan medio de un concierto en el que estaba presente la misma Ángela Aguilar; el público señala que el artista es un hombre que no puede tener una sola pareja.

Christian Nodal se ha convertido en una personalidad infame en el mundo del entretenimiento, pues a pesar de ser muy talentoso, a lo largo de su carrera ha enfrentado duras polémicas debido a su vida amorosa y ahora ha sido cancelado como nunca por su relación con Ángela Aguilar.

La pareja se casó hace solo un par de meses, después de que anunciaran su relación a solo dos semanas de que el cantante de regional mexicana anunciara su ruptura con Cazzu, la madre de su primera hija, quien en ese momento no había cumplido siquiera el año de nacida.

te puede interesar Ángela Aguilar revela cómo inició su romance Nodal ¿durante el embarazo de Cazzu?

Captan a Christian Nodal, ¿coqueteando con una fan?

El cantante interpretaba el tema 'Mujeres divinas' en uno de sus conciertos, donde se encontraba su esposa, Ángela Aguilar. La fan, llamada Alejandra de la Cruz, reveló que el cantante se mostró muy cariñoso y coqueto.

La fan explicó que ella estaba muy contenta por el trato que recibió del artista, pues mencionó que era su cumpleaños y eso hizo que todo fuera extra especial. Sin embargo, una declaración generó polémica entre los usuarios:

“Me invitó a subir al escenario y me dio un abrazo. Me dijo que era hermosa y que me quería ver bailar”, contó la mujer, quien relató también que el artista le dio su sombrero, lo cual la emocionó bastante. La mujer incluso publicó otro video cantando 'Dime como quieres' y con el texto "¡¡Amaaarrr!! ¿Por qué eres tan coqueto?"

Esto además de desatar las críticas de los intenautas, también hizo que varios señalaban que si se le ocurría aplicar un 'fan de su relación', es decir, volverse la próxima novia del artista, nadie la culparía, pues Ángela Aguilar no consigue el cariño del público.

"Ojalá sean fan de su relación", "eres la siguiente víctima", "urge darle un poquito de su propia medicina a la Angelita Panini", "hasta un beso le dio al sombrero antes de aventárselo" y "hay una Angelita que no estará tan feliz", son algunos de los comentarios.

No cabe duda que los usuarios de redes sociales no perdonan a Christian Nodal y Ángela Aguilar, pues muchos desean que salga algo mal en la relación de los recién casados debido a la forma en que han reaccionado sobre las situaciones.