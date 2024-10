Las indirectas que Christian Nodal lanzaría a Cazzu en su canción 'La Corazonada' | VIDEO

Christian Nodal estrenó hace un par de días el video de su nueva canción, 'La Corazonada', en la que no faltaron una vez más los señalamientos por parte de usuarios de redes sociales, quienes aseguran que el cantante busca limpiar su imagen a costa de la de Cazzu.

Después de que Cazzu y Nodal dieran por finalizada su relación a través de un comunicado en redes sociales, el cantante no tardó en compartir su nuevo amor con Ángela Aguilar, lo que resultó en un aluvión de comentarios negativos contra la pareja.

Si bien los esposos trataron de no tomar en cuenta las críticas, pareciera que el cantante ya estaría harto de que todo el tiempo desaprueben su relación y por ello, habría lanzado su nueva canción, 'La Corazonada' con dedicatoria a su ex pareja.

¿Cuáles son las indirectas de Nodal a Cazzu en 'La Corazonada'?

Usuarios en redes sociales aseguran que la nueva canción de Christian Nodal, llamada 'La Corazonada' estaría dedicada a Cazzu, pues destacan que la modelo lleva un estilo similar a la de su ex pareja y hay otros detalles, como que la mujer dispara un arma, similar a lo que hizo la trapera con el tema 'La Jefa'.

Los Internautas aseguran que la casa del videoclip es muy parecida a la que tenía la pareja cuando vivía junta en Argentina, pues en el pasado se mostraron algunos detalles de la misma, como su piscina y el estilo minimalista de la residencia.

Algunos incluso mencionan que podría ser que Cazzu se fuera a casar con Nodal, pero que esto terminó por no pasar. Esto gracias a que en el video se puede ver como hay un vestido de novia guardado.

"Cazzu tiene una canción que se llama cama vacía", "la jefa sigue presente", "lo único que entendí es que sigue enamorado de la jefa", "parecía el intro de la canción la jefa de Cazzu con disparos y casi misma vestimenta", eran algunos de los mensajes.

Por este motivo hay varias teorías. Por un lado, que Cazzu habría engañado a Nodal y por despecho él habría elegido casarse con Ángela Aguilar; aunque otros señalan que quizás él la engañó y ella decidió no perdonarlo, pues la cantante ha dicho en el pasado que no condona ese tipo de acciones.

A pesar de todo, el público destaca que la canción no es nueva, pues pertenece a la novela El precio de amarte, la cual se estrenó en Las Estrellas en septiembre del 2024.

Letra de 'La Corazonada'

Sí, no se equivocó lo que sentía mi pecho

Si a la corazonada caso hubiera hecho

Seguiría en la mía, y no sufriendo así



Y por la madrugada siempre pega más

Me empino la botella dizque pa' olvidar

Lo que me dejaste y no me deja en paz



Me dejaste tus besos por todo mi cuerpo

La cama vacía, donde había fuego

Ahora quedan cenizas, y es por los cigarros

De la ansiedad y depre que tú me has dejado



Me dejaste las ganas de amarte bonito

De escribir la historia que nadie había escrito

Pero, otra vez, repito esta mala costumbre

De enamorarme de alguien que no corresponde



Tú me dejaste bien clavado, pero no me agüito

Dame una semana, me desclavo solito



Yo estaba haciendo planes, ahorrando pa' los viajes

Darte una buena vida, y tú diciéndole: Mi vida, a alguien

Que nunca te va a amar como yo

Que nunca podrá ser como yo



Ya no le pido a Dios que vuelvas

Solo paciencia pa' que no me duela

Borrarme to' los recuerdos que tengo de ti

Sobre todo cuando estabas encima de mí



Y dejaste tus besos por todo mi cuerpo

La cama vacía, donde había fuego

Ahora quedan cenizas y es por los cigarros

De la ansiedad y depre que tú me has dejado



Me dejaste las ganas de amarte bonito

De escribir la historia que nadie había escrito

Pero, otra vez, repito esta mala costumbre

De enamorarme de alguien que no corresponde



Tú me dejaste bien clavado, pero no me agüito

Dame una semana, me desclavo solito

Video de 'La Corazonada'