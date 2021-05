Acusan a David Ellefson de Megadeth de acoso sexual; el músico lo niega

David Ellefson, bajista de la banda de thrash metal Megadeth, fue acusado de acosar a una menor de edad, tras sostener conversaciones inapropiadas con la joven.

A través de las redes sociales comenzaron a circular capturas de pantalla y grabaciones de las supuestas conversaciones que el músico de Megadeth sostuvo con la joven.

David Ellefson publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que niega las acusaciones que se hacen en su contra sobre acoso sexual.

te puede interesar La actriz Evan Rachel Wood acusa a Marilyn Manson de abuso y así responde el cantante

“Como puede que sepas o no, algunas conversaciones e interacciones privadas y personales han surgido en línea, publicadas con mala intención por un tercero que no estaba autorizado para tenerlas o compartirlas. Si bien es ciertamente vergonzoso, quiero abordarlo de manera abierta y honestamente como sea posible”, se lee en el mensaje.

David Ellefson de Megadeth puso su cuenta de Instagram privada Foto: Especial

Asimismo, el bajista de Megadeth señaló que las conversaciones fueron sacadas de contexto para afectar a su familia y su reputación.

“Por mucho que no sea algo de lo que esté orgulloso, se trataba de interacciones privadas de adultos que se sacaron de contexto y se manipularon para infligir el máximo daño a mi reputación, mi carrera y mi familia”, señala el comunicado.

La mujer involucrada con David Ellefson rompe el silencio

La mujer involucrada en el caso también publicó un comunicado en su cuenta de Instagram y señaló que las conversaciones con David Ellefson de Megadeth sí ocurrieron, pero que todo ocurrió de manera consensuada y además aclaró que es mayor de edad.

“Nunca ocurrió nada inapropiado antes de eso. Todo fue consensuado, no soy una víctima y no me han acosado en lo más mínimo ya que fui yo quien lo inició”, se lee en el comunicado.