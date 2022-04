Acusan a Gabriel Cuevas, de Venga la Alegría, de transfóbico; así respondió él

Gabriel Cuevas, integrante de “Venga la Alegría”, causó polémica por un video que se filtró en el que discute con una mujer trans, a la cual insultó y llamó "hombre".

Fue la cuenta La Comadrita la que dio a conocer el video de Gabriel Cuevas, en el cual se ve que el pleito inició porque el famoso y otra persona corrieron a la mujer trans de un lugar.

El ser de luz necesita luz 😳 pic.twitter.com/Qzo99YBeUA — 𝗟𝝠 𝗖𝝝𝗠𝝠𝗗𝗥𝗜𝗧𝝠 (@LaComadritaOf2) April 12, 2022

“¿Yo te corrí?”, le pregunta Gabriel Cuevas, a lo que ella responde “Sí, ambos”. Ante ello, el famoso le dice: “Qué dios te perdone” y tras ello comienza a gritarle y a insultarla: “¡Qué Dios te perdone mal***, pende***, pend**** porque eres hombre igual que yo, tienes un pi*** ahí".

En otro video, se ve a famoso decirle a la mujer trans que “nos podemos partir la ma*** como machos, con huev***”.

El clip se viralizó y causó indignación entre los internautas quienes tacharon a Gabriel Cuevas de transfóbico, quien salió a pronunciarse sobre lo ocurrido y aseguró que la mujer trans intentó matarlo en su casa.

“Pésimo desinformar. ¿Cómo se actúa cuando te quieren matar en tu propia casa? @LaComadritaOf2 Si gusta te paso lo videos completos. No mientas por mentir”, dijo.

Pésimo desinformar. ¿Cómo se actúa cuando te quieren matar en tu propia casa? @LaComadritaOf2 Si gusta te paso lo videos completos. No mientas por mentir. https://t.co/jkYkAjNzsv — Gabo Cuevas (@gabo_cuevas) April 12, 2022

Cuevas fue severamente atacado por los fans, quienes dijeron que eso no justificaba sus insultos transfóbicos. Fue por ello que salió a disculparse con la comunidad trans, pero los internautas siguieron criticándolo.

Mi disculpa a las mujeres trans. pic.twitter.com/rtJrL7LnOY — Gabo Cuevas (@gabo_cuevas) April 12, 2022

“Además de transfóbico, ignorante, para decir tantas estupideces transfóbicas mejor no te hubieras "disculpado", “Esas disculpas son más falsas que Sabrina”, “Eso no justifica tu transfobia, así que no trates de victimizarte”, “No tengo idea de quien seas, pero yo solo veo a un hombre atacando violentamente con insultos transfóbicos a una mujer. El contexto sobra”, fueron algunos de los comentarios.

Wtf además de transfóbico, ignorante, weeey, para decir tantas estupideces transfóbicas mejor no te hubieras "disculpado" neta, si no entiendes todo lo que está mal en lo que acabas de rebuznar es que de verdad tú misoginia no es "una reacción" está más internalizada que nada — Artemisa Rofocale 🍅 (@ArtemisRofocale) April 12, 2022

Además de las disculpas, esperamos que tomes un curso de identidad de género y diversidad. ser parte de la comunidad no te da derecho a cuestionar la identidad de la forma tan violenta, lo que viviste con ella, no tiene nada que ver con la carencia obvia que tienes en información — Sam Del Río Felix (@SamDelRioFelix) April 13, 2022

