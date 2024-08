Acusan a Pepe Aguilar de maltrato animal por presumir cómo agrede becerros: 'cobarde panzón' | VIDEO

Pepe Aguilar es uno de los famosos más detestados de México por solapar el hecho de que su hija Ángela fue la amante de Nodal cuando estaba con Cazzu y por más aún bendecirlos en su boda pecaminosa. Ahora, el cantante de rancheras volvió a desatar polémica por presumir cómo le gusta maltratar a los pobres becerritos para su diversión y entretenimiento.

A través de sus redes sociales oficiales, Pepe Aguiar se puso a presumir cómo fueron sus festejos de cumpleaños de este año y la manera en la que su familia, incluido el infiel de Nodal, celebraron con él sus 56 años de vida de rancho y alejada de la realidad.

En su video, Pepe Aguilar presumió que como parte de su fiesta juntó a sus parientes y a Nodal para que lo vieran mientras hacía un jaripeo. En el clip se puede ver como todos están disfrutando de bebidas alcohólicas mientras a él lo ayudan a subirse al caballo y se pone a dar unas vueltas en el lienzo charro.

En eso se le suma su hijo, el sumiso Leonardo Aguilar, y con él se pone a lazar becerritos de una manera cruel, pues en una parte se ve como el cantante va correteando a uno arriba del caballo para así agarrarlo de la cola y hacer que se caiga el pobre animal.

Como era de esperarse, a los fans no les pareció que Pepe Aguilar y su hijo estuvieran abusando de los becerritos y los acusaron de fomentar el maltrato animal con sus costumbres de rancho, y algunos internautas que aún pueden comentar las publicaciones del suegro de Nodal le dejaron mensajes de desaprobación.

“Morí al ver este video! Por qué es legal el maltrato animal?”, “Cobarde panzón, te retamos a que lo hagas sin el caballo y con una vacota como tú”, “Deporte nacional o no, yo estoy en contra del maltrato animal… me entristece ver cómo una criatura que no se puede defender por sí sola sea tratada de tal manera solo por diversión de los humanos” y “Eso no es disfrutar es maltrato animal”, le dijeron.