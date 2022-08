Adiós a Olivia Newton-John, la eterna Sandy de Vaselina

Olivia Newton-John, la eterna Sandy de la película Vaselina (1978), a quien chicas querían imitar y que enamoró a jóvenes que soñaban con ser su Danny Zuko, dejó de existir en el plano terrenal para convertirse en leyenda. John Travolta, su compañero en esta cinta que marcó una época y amigo entrañable, la despidió: “Tu impacto fue increíble. Te quiero tanto. Nos veremos en el camino y estaremos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!”.

La actriz y cantante falleció ayer a los 73 años de edad en su rancho del sur de California, Estados Unidos, dio a conocer su esposo John Easterling. “Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años al compartir su travesía con el cáncer de mama”, escribió en sus redes sociales.

Newton-John se queda en la memoria de generaciones, tanto de las que crecieron con Vaselina, como las posteriores a las que sigue conquistando el filme.

“Representa un adelanto de ese icono sexual empoderado. Es esa mezcla de empoderamiento y dulzura. Sandy pudo haber sido aspiracional para la juventud y las adolescentes de la época”, destacó en entrevista con La Razón el crítico de arte Gerardo Gil, para quien Vaselina fue una película irreverente.

Una escena que resume ese empoderamiento es al verla con los pantalones ceñidos de cuero negro, el cabello rizado y labios rojos, apagando un cigarro con su zapatilla roja y Danny a sus pies.

La actriz y cantante Olivia Newton-John. Foto: AP

Si bien destacó en la música, donde comenzó su carrera, Newton-John nunca se desprendió de Sandy. Muestra de ello fue la celebración del 41 aniversario de Vaselina en 2019, en la que se reencontró con Travolta. Ambos se vistieron como sus icónicos personajes en Florida. Fans cantaron la famosa banda sonora del musical.

“Le inyectó mucha frescura al personaje, la chica inocente, de familia, en una época donde estaban los rebeldes. Nos identificamos con su voz, sobre todo en ‘Hopelessly Devoted To You’, por la manera de interpretarla. Siempre la recordaremos como Sandy”, resaltó la crítica de cine Lucy Durán.

Realmente triste escuchar sobre el fallecimiento

de Olivia Newton-John. Mi primer enamoramiento real cuando era niño. Me encantaba Grease y su música

James Gunn, Director y guionista

Gerardo Gil reconoció la atinada manera de asumir que Sandy nunca dejaría a Olivia. “No renegaba de su papel, entendió muy bien el icono que representó. Mantuvo un halo de estrella”. Si bien hizo otras películas como Xanadu, jamás tuvieron la relevancia de Vaselina.

En el ámbito musical, también consolidó una prolífica carrera, tuvo 14 sencillos entre las 10 canciones más populares en Estados Unidos y ganó cuatro premios Grammy.

Entre sus éxitos están “Please Mr. Please”, “Have You Never Been Mellow”, “Physical” y “I Honestly Love You”, que en 1975 le mereció el Grammy a la Mejor Vocalista Pop Femenina y Grabación del Año.

En 1992 le diagnosticaron cáncer de mama, a raíz de esta enfermedad se concentró en apoyar la investigación sobre este padecimiento. Recaudó fondos para construir el Olivia Newton-John Center and Wellness Centre. Ayer su familia pidió que no le llevaran flores, que la mejor manera de despedirla era con donaciones para la Fundación Olivia Newton-John.

De esta manera la actriz y cantante también legó una lección de vida: solía decir que no veía el cáncer como una sentencia de muerte, sino como un regalo, aunque no se lo deseaba a nadie.