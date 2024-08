Adrián Marcelo asegura que el único defecto de Ricardo Peralta 'es ser homosexual' | VIDEO

Adrián Marcelo ha tomado un segundo aire y no deja de hacer comentarios polémicos en La Casa de los Famosos México 2, en los que parece que ni siquiera toma en cuenta ya a sus mismos compañeros de equipo, pues ahora le tocó arremeter en contra de Ricardo Peralta.

En redes sociales se ha viralizado el momento en que Adrián Marcelo asegura que Ricardo Peralta es una persona que no tiene casi defectos, a excepción de uno muy importante: su sexualidad. Esta declaración ha impactado al público en general, pues esta clase de comentarios son cada vez menos comunes dentro de la sociedad.

De este modo, el influencer regiomontano dejó en claro que no tiene ningún interés en cuidar de sus compañeros de equipo, pues no duda en hablar de ellos a sus espaldas y criticarlos por rasgos que no se pueden evitar, cómo lo es ser gay.

Adrián Marcelo critica las preferencias sexuales de Ricardo Peralta

Fue mientras Adrián Marcelo conversaba en el cuarto Tierra con su compañero Sian Chiong que comenzaron a hablar de Ricardo Peralta, mientras se referían a los defectos que tenía cada integrante del programa.

Mientras que Sian aseguró que el youtuber no ha mostrado casi defectos durante el show, Adrián Marcelo respondió de manera contundente con una polémica frase: "pues no güey, solo ser homosexual".

Ambos estallaron en risas, pues en el mismo cuarto se encontraba Ricardo, pero estaba dormido, por lo que no pudo escuchar lo que dijo Adrián Marcelo sobre él y su sexualidad. Por si fuera poco, el regio remató con "es que la Biblia lo dice, hermano, ante los ojos de Cristo está mal".

Esta 'broma' hizo estallar las redes sociales, pues el público comenzó a interpretarlo como el reflejo de las actitudes que tiene el influencer contra la homosexualidad y nuevamente, el cuarto estalló en risas a pesar de que el público no tomó la situación como un chiste.

Ahora, los internautas critican a Adrián Marcelo y lo acusan de perpetuar estereotipos dañinos y utilizar la sexualidad de Ricardo para su 'humor negro'. Integrantes de la comunidad LGBT+ se pronunciaron a respecto y expresaron su indignación por las palabras del influencer.

"Y de esto seguramente Ricardo hasta se reiría con tal de quedar bien" , "lo dice en chiste pero lo piensa de verdad" y "este video es el primero que tiene que ver Ricardo cuando salga", son algunos comentarios referentes a la situación.