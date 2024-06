Afirman que Mario Bezares va a participar en 'La Casa de los Famosos 2'

Tal parece ser que Mario Bezares no anda únicamente haciendo corajes y emitiendo demandas por toda la polémica de la serie “¿Quién lo mató?”, donde se aborda el asesinato de Paco Stanely, pues se dio a conocer que el conductor sería uno de los integrantes de “La casa de los famosos 2” de Televisa.

Así lo afirmó Carlos Alberto, colaborador de Gustavo Adolfo Infante, en el programa del periodista, quien se mostró sorprendido por el presunto fichaje de Mario Bezares para la segunda parte del exitoso reality show que lanzó a la fama a Wendy Guevara.

En el capítulo 4 de ¿Quién lo mató? (Prime), en pleno cumpleaños de Mario Bezares, Paco Stanley pregunta al público a quién se parece el hijo de Mario. Los tres se ponen para comparar rostros.

No puedo creer que esto existió en la televisión mexicana. Clásico de oro molido. pic.twitter.com/GtyZCVocjs — Alex Rodríguez Santibáñez (@AlexRodriguezSa) June 1, 2024

Cabe recordar que aún no se ha confirmado de manera oficial a los participantes de la segunda temporada de “La casa de los famosos”, pero como suele suceder en redes diversas figuras de la farándula ya han comenzado a difundir las identidades de aquellas personas que se integrarían al proyecto.

“Después de 25 años de no estar en Televisa y precisamente el hombre que ahorita ha sido muy golpeado por la gente: Mario Bezares, estará en 'La Casa de los Famosos México', regresa a Televisa... Puede platicar muchas situaciones, tiene mucha historia qué contar Mario Bezares", le reveló Carlos Alberto a Gustavo Adolfo Infante, dejándolo completamente anonadado.

En la serie '¿Quién lo mató?' al famoso baile de 'Mayito', en lugar de 'Gallinazo', le llaman '¡Pericazo!' 🤦‍♂️ pic.twitter.com/g12amIGoHN — Don Rambaro X 💎 (@DonRambaro) May 26, 2024

Al escuchar el nombre del famoso conocido por el baile del “Gallinazo”, Gustavo Adolfo Infante, le solicitó más información a su colaborador, quien se limitó a decir que Mario Bezares no ha dado más detalles de su demanda contra “¿Quién lo mató?”, producida por Amazon Prime Video, que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días.

"De repente cuando lo estuvimos buscando dijo que ya no iba hablar porque sus abogados le habían prohibido hablar, ya me dijeron que no es tanto los abogados, que ya le dijeron en Televisa, guárdanos tantito, para que nos puedas contar en La Casa de los Famosos", dijo.

Hasta el momento, Mario Bezares no ha confirmado ni desmentido esta información, pero se espera que pronto salga a hablar sobre el tema.