Belinda confiesa que le salieron llagas bucales por interpretar a Paola Durante en '¿Quién lo mató?'

Belinda sorprendió a todos con su interpretación de Paola Duarte en la serie “¿Quién lo mató?”, la cual habla del misterioso y criminal asesinato del nefasto de Paco Stanley. No obstante, no todo fueron risas y cotorreo para la famosa durante los rodajes, pues confesó que le salieron llagas bucales por dar vida a la mujer que presuntamente fue amante de Mario Bezares.

Durante una entrevista conducida por Javier Risco junto a Zuria Vega, Belinda compartió algunos detalles el rodaje de “¿Quién lo mató?”. Dijo que para darle vida a Durante, la edecán señalada como sospechosa por la muerte de Paco Stanley en, tuvo que someterse a una drástica transformación facial utilizando prótesis dentales.

"Grabar y hablar con prótesis es muy complicado. Además de los brackets, tenía prótesis en toda la parte de arriba, abajo y atrás para que mi cara fuera completamente diferente", recordó Belinda con horror, pues aquellos artilugios dañaron el interior de su cavidad bucal.

"Después de la serie, tuve llagas, porque además tenía brackets dentro de los labios durante aproximadamente un mes. Hablar era doloroso", lamentó.

Pese a ello, Belinda se esforzó por comprender y empatizar con Paola Durante: "La meta era que Belinda desapareciera por completo y ponerme en los zapatos de Paola. Desde el tono de pelo, cómo hablaba, cómo eran sus expresiones, ella era muy joven, estaba vulnerable", explicó.

Zuria Vega secundó a Belinda respecto al horror que fue traer prótesis en la boca: “El día que le pusieron los prostéticos (...) se veía deforme la boca y... era el objetivo. Yo me acuerdo perfecto que le dije: ‘Yo vengo de hacer algo parecido en otro contexto, en otra serie con Beto y hasta me gané una arruga que no tenía antes de estar haciendo una boca (de pato)’. Cuando te meten cosas en tu cara, sea para verte guapa o para verte como otra persona, te deformas”.

Cabe recordar que Paola Durante real criticó a Belinda por la forma en la que la retrató en una serie de videos que subió a sus redes: "Para empezar, yo a mis 24 años no hablaba así. Vi escenas muy actuadas y palabras que yo nunca dije", señaló no soportando.