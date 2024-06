'¿Quién lo mató?': ¿Qué edad tenía Belinda cuando mataron a Paco Stanley?

Belinda interpreta a uno de los personajes principales en la serie ¿Quién lo mató? de Prime Video, donde exploran el caso sobre la muerte de Paco Stanley, quien fue asesinado en 1999 cuando salía de comer en el restaurante El Charco de las Ranas.

En la serie de streaming, ¿Quién lo mató?, Belinda interpreta a Paola Durante, una de las mujeres que la hacían de modelo en el programa de Paco Stanley. Para esta participación, la artista se metió por completo en la piel de la famosa, al punto de lastimar su boca por los prostéticos que transformaron su rostro.

Sin embargo, muchos se preguntan si es que Belinda logró a conocer a Paco Stanley antes de su muerte o qué edad tenía cuando asesinaron al conductor, ya que la artista se lanzó al estrellato desde pequeña, cuando protagonizaba diversas novelas de Televisa, como Amigos X Siempre o Aventuras en el Tiempo.

En la serie, Paola Durante es plasmada como una persona que se ve inmiscuída en el caso por formar parte del programa de Paco y por las declaraciones de terceros.

A pesar de todo, el show no ha sido del agrado de los artistas involucrados en el programa; particularmente, Paola ha señalado que deberían que darles regalías por usar sus nombres y no le gustó mucho cómo Beli trata de imitar su tono de voz de aquel entonces, ya que asegura que ella no hablaba así.

¿Qué edad tenía Belinda cuando murio Paco Stanley?

Paco Stanley murió el 7 de junio de 1999, cuando fue atacado en su auto al salir de El Charco de las Ranas, donde esperaban la salida de Mario Bezares. El artista tenia 56 años de edad.

Por otro lado, Belinda nació el 15 de agosto de 1989, por lo que tenía 9 años cuando murió Paco Stanley. La actriz infantil nació en España y a los cuatro años, se mudó a México, pero fue hasta los años dosmil, con 10 años, que la joven comenzó su carrera artística en novelas para niños, donde cautivó al público con su personalidad.

Su primera novela fue 'Amigos X Siempre' en los años 2000, donde consiguió una actuación especial protagonizando a Ana, papel que consiguió tras acudir a una audición en 1999 en el Estadio Azteca.

Es de este modo, lo más probable es que Belinda no conoció a Paco Stanley de manera personal, más de seguro pudo verlo en la televisión innumebrables veces antes de la brutal muerte del conductor. A pesar de todo, Belinda trata de referirse con respeto al hablar de las situaciones y los involucrados en el tema.