Afirman que Nodal y Cazzu terminaron porque él fue infiel... y además un familiar de ella le robó

Christian Nodal y Cazzu tomaron por sorpresa al mundo al anunciar este jueves 23 de mayo que se terminó su relación. Esto ocurre tras casi dos años juntos y haber engendrado a una hija. Aunque ninguno reveló los motivos de la ruptura, el periodista de farándula argentino, Max Lumbia, afirmó que los famosos se separaron porque el mexicano le habría sido infiel a la argentina y porque además una familiar de ella le robó algo al cantante.

Cabe recordar que el anuncio de la ruptura lo hizo Nodal a través de sus redes sociales oficiales, donde compartió un texto explicando que se les acabó el amor, además refiriéndose a Cazzu por su nombre real, lo cual implicaría que terminaron mal.

¡Adiós amor!



Christian Nodal y Cazzu anuncian que han terminado su relación. pic.twitter.com/f5rv4xiJuC — Indie 505 (@Indie5051) May 23, 2024

"Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti", dijo Nodal en su texto de ruptura.

"Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio", agregó Nodal.

Ahora, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el periodista argentino dio a conocer lo que sería ala brutal verdad de la separación de Nodal y Cazzu, dejando claro que ambos tienen cola que les pisen y que su relación estaba destinada al fracaso.

"Cazzu":

Por su separación de Christian Nodal pic.twitter.com/t5MaZdkqSD — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 23, 2024

"Hace 5 días, dije firmemente que ya estaban separados, que era una cuestión de tiempo para dar la noticia de manera oficial, para ponerse de acuerdo, ese vínculo ya estaba terminado. Los motivos fueron varios: Nodal había quedado muy mal, después de haber terminado con Belinda, no sé si al momento de conocer a Cazzu la había olvidado al 100%, y en el camino hubo un embarazo que no se sabe si fue buscado o no, pero sí sabemos que Christian nodo tenía intenciones de ser padre ya hacía tiempo", inició el comunicador argentino en sus declaraciones.

Tras ello, Max Lumbia reveló que Cazzu se enteró que Nodal le había sido infiel y que además alguien muy cercano a ella le robó algo a Nodal de lo que hasta ahora se desconoce su valor, peo que al parecer era invaluable para el mexicano.

"La niña nació en Argentina, él se trasladó a vivir a Argentina, y era supuestamente un lugar que le gustaba, pero en alguna gira que él salió y ella por algún motivo no lo acompañó, se habla de infidelidades, se habla también de un robo que podría estar vinculado, algunos habían dicho a un posible allegado a Cazzu o de la familia de Cazzu, algo que le hizo a Christian algo de ruido, pero básicamente, celos, infidelidad e inseguridades”, explicó.

“Estaban separados ya muy sentimentalmente, con proyectos diferentes, el rumor de que le llega a Cazzu de una infidelidad de Christian Nodal en alguna de las giras... Los dos muy buenos padres, muy buena mamá Cazzu, muy buen papá Christian Nodal, pero como pareja no han funcionado", añadió Max Lumbia.