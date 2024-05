Fans reaccionan a la ruptura de Nodal y Cazzu: 'amarró pensión la interesada'

Christian Nodal y Cazzu anunciaron que se terminó su historia de amor, luego de casi dos años de relación, una hija y muchas fotografías pasadas de atrevidas en sus redes sociales. Y los fans tienen sentimientos encontrados, pues muchos afirman que con su ruptura se acabó el amor mientras que otros celebran el hecho, pues dicen que la argentina sólo quería el dinero del mexicano, cosa que ya amarró pues tendrá que mandarle pensión a su hija.

El anuncio lo hizo Nodal a través de sus redes sociales oficiales, específicamente las historias de su Instagram, donde compartió un texto explicando que se les acabó el amor, además refiriéndose a Cazzu por su nombre real, lo cual implicaría que terminaron mal.

“Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuo permanecer fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa Inti”, se lee en el comunicado.

“Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio”, abundó Nodal.

cómo qué cazzu y nodal terminaron?? pic.twitter.com/m1EIMwWQCi — 𝑨𝒈𝒗𝒔🧉 (@carre_traketero) May 23, 2024

no te pierdas: Christian Nodal, el único mexicano invitado al 30 aniversario de Andrea Bocelli en Italia

Por su parte, Cazzu compartió el mismo comunicado en sus redes, lo cual enojó a los fans pues señalan que ni siquiera pudo hacer algo por ella misma.

Nodal y Cazzu están separados. Yo lo presentía porque vi que hace mucho no ponían nada juntos pic.twitter.com/BNWvZZ9Bwj — Emmita 🩶 (is a tortured poet) (@emmitasays) May 23, 2024

Como era de esperarse, en las redes sociales los fans de Cazzu y Nodal, en su mayoría adolescentes y jóvenes universitarios, lamentaron el suceso afirmando que ya no podrán creer nunca más en el amor. No obstante, otros con más madurez emocional señalaron que era obvio que sucedería, pues los notaban distantes en sus redes.

“Nodal y Cazzu están separados. Yo lo presentía porque vi que hace mucho no ponían nada juntos”, “Nodal terminó su relación con Cazzu. Diosss, habrá alguien del regional que tenga una relación estable?”, “Pues devoró la Cazzu, siempre supimos que sólo quería de comer porque allá en su país no hay y hasta amarró una jugosa pensión, ídola”, “Nodal y Cazzu se separaron. Puedo decir que no me sorprende pero pues que mal”, “Cazzu y Nodal lo dejaron, ya no creo en el amor” y "Nodal ya dejó a la argensimia Cazzu jajaja al igual que Peso Pluma se dio cuenta que son unas pinches interesadas. Que chinguen a su madre", señalaron los fans.