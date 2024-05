¿Christian Nodal y Cazzu se separaron? Él posa con misteriosa chica y ella emite triste mensaje

Christian Nodal y Cazzu están generando una nueva polémica entre sus fans, pues se especula que la pareja habría terminado, debido a las más recientes acciones del cantante y el último triste mensaje de la argentina, quien es madre de su hijo. Por ello, y porque el morbo es vida, te contamos a continuación lo que sucedió.

Desde hace algunos meses se difundió el rumor en las redes de que existía cierto distanciamiento entre Nodal y Cazzu, y tal parece ser que estos señalamientos están creciendo cada vez más al grado de que se dice que ya se dejaron.

Y es que los rumores de que Cazzu y Nodal habrían terminado se fortalecieron porque el mexicano posó de una manera muy sugerente con una misteriosa mujer, muy rancherona, como le gustaban al cantante antes de conocer el barrio malandrín de la tierra de la inflación desmedida.

La mujer en cuestión se llama Estevie y es una cantante; la foto se la tomaron luego de que se presentó en ‘Summer of Mexicana’ de Tequila Don Julio. Esto no le pareció a los cristianos de sus fans, pues para ellos el acto de tomarse una foto con una mujer con ropa sugerente que no sea su pareja ya es un acto de infidelidad, más porque la está tomando por la cintura, infartando así a los más incels y que buscan tips de vida en TikTok.

Por su parte, Cazzu escribió en un tuit la noche del 15 de mayo un triste mensaje por el cual sus fans afirman que, en efecto, está desilusionada con Nodal y sus actos de presunto mujeriego.

Christian Nodal y Estevie posterior a su presentación en el Summer of Mexicana de Tequila Don Julio. pic.twitter.com/CgOO6GJml7 — Fan de Christian Nodal e Inti 🤠👸❤️‍🔥🫶 (@Nodalista_Tab) May 4, 2024

“Lo que me falta de linda me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto”, expresó Cazzu, generando preocupación con sus fans debido a la manera en la que ella misma habló de sí.

Las respuestas no se hicieron esperar, y los seguidores llenaron la publicación con mensajes de apoyo, pues muchos de sus fans con nula inteligencia emocional pensaron que se estaba auto atacando por lo de Nodal. No obstante, los seguidores con más madurez supieron que estaba hablando de la música que va a estrenar.

Queda esperar a Que Cazzu y Nodal salgan a desmentir los rumores con una foto reveladora como las que les encanta subir.