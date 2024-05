Belinda cancela canción con Marca Registrada por chiste sobre Nodal: 'Anti tatuajes de ojos'

Tal parece ser que a Marca Registrada le salió muy caro burlarse de Belinda, pues e dio a conocer que la cantante canceló una canción con la agrupación, pues el vocalista de ésta hizo un chiste sobre su relación pasada con Nodal que a ella no le pareció.

Fue el mismo Fidel, el vocalista de Marca Registrada, quien dio a conocer la noticia; a través de un TikTok, el cantante señaló que la canción que Marca Registrada había hecho con Belinda ya está completa, pero que ahora ellos la sacarán en solitario, pues la Beli no soportó su chiste “basado”.

Dijo que ala canción posiblemente ahora se llame “La Huérfana”, en alusión a que se quedó sin su “mamá” Belinda, además de que saldrá en el nuevo disco de la agrupación de regional mexicano.

@fidelmarcaregistrada7 Le pondremos la Huerfana jaja, Ni Beli ni Kenini .. Se va ir con La MR nadamas 😅 .. ♬ Torai - Grupo Marca Registrada

“¿Será el destino? Esta rola se va sola en el álbum. Le pondremos la Huérfana ja, ja. Ni Beli ni Kenini... Se va ir con La Marca Registrada nada más”, dijo.

Aunque Fidel no dio detalles en ese video respecto a que dijo que desató la furia de Belinda, losfans encontraron la entrevista qué el ofreció y en la que hizo el chiste que puso a brincar de furia a la intérprete de “Sapito”

Se trata de una entrevista que le realizó el tiktoker Miguelinrisa, en la que le preguntó a Fidel si ya se había tatuado algo, en referencia a lo que suelen hacer los novios de Belinda, especialmente a Christian Nodal.

Fidel no dudó en burlarse de eso e incluso dijo que no había dinero para darle a Belinda, en referencia de que Nodal dijo que su ex le pedía hasta para ir al dentista.

“No pues ya me puse el primero, yo pienso que de ahí para el real ya está canijo. Pero no, nosotros estamos ahí anti tatuajes de ojos y no tenemos dinero para andar repartiendo”, expresó Fidel de Marca Registrada, terminando así su colaboración con Belinda.