Todas las referencias e indirectas de Belinda en '300 noches': 'Fue por ti que todo se jod...'

Belinda volvió a acaparar la atención de las redes sociales con su nueva canción llamada “300 noches”, la cual canta a dueto con el artista de corridos tumbados Natanael Cano.

El tema tuvo una gran aceptación por parte del público, pues los fans celebraron el estreno del tema musical, pues consideran que este hit será la canción del año y hasta auguran que ganará premios en las próximas entregas.

Sin embargo, los fans también detectaron indirectas y mensajes ocultos en el video musical de la canción, el cual salió horas después de que el tema fuera estrenado en plataformas de streaming.

Desde hace varias semanas Belinda lanzó adelantos del video musical de “300 noches”, en el que se pudo observar que Belinda cambió de look y pasó del verde de “Cactus” al rojo intenso en este sencillo.

Además, salió con Natanael Cano casi besándose y también aparece ella rodeada de cuchillos y hasta un toro mecánico con un corazón latiendo.

¿Cuáles son las referencias e indirectas de Belinda en “300 noches”?

La clara referencia en la canción es que Belinda culpa a Christian Nodal de su ruptura, pues la frase más devastadora del tema musical es:

“Baby, míranos

Ya di todo y no se nos dio

No fue por mí que no funcionó

Fuе por ti que todo se jodió”

Asimismo, Belinda da a entender que en su canción que a pesar del tiempo sigue pensando en lo que pasó entre ella y Christian Nodal.

Un momento clave del video musical es cuando Belinda aparece flotando en el aire con un vestido blanco y siendo señalado por cientos de cuchillos.

Según los fans, esta imagen significa que la cantante está representando que la sociedad (los fans, la gente y las redes sociales) la juzgaron y señalaron sin saber nada de lo que realmente pasó, cabe recordar que la artista fue tachada de ser interesada con Nodal.

La foto más impactante de Belinda en el video de 300 noches con Natanael Cano Foto: YouTube

Algunos fans señalan que en esta canción Belinda le responde a Cazzu, actual pareja de Christian Nodal, debido a que la argentina publicó el meme de la viejita del Titanic como para decirle a Beli que ya supere lo de Nodal y la mexicana publicó el mismo meme en Instagram, pero con la leyenda de la canción "Han pasado 300 noches".