Carlos Villagrán 'Kiko' cobra 3 mil pesos por autógrafo; fans le dicen: 'tremendo rugido de tripas'

Carlos Villagrán no puede soltar a su personaje de Kiko de “El Chavo del 8”, cosa que ha sido criticada por muchos fans, aunque otros han dicho que es bueno que el actor se mantenga activo y monetice con el personaje; sin embargo, ahora el famoso fue criticado y “funado” por querer “jubilarse” al querer cobrar casi 3 mil pesos por un autógrafo.

A través de redes sociales se viralizó el post en el que se da a conocer el costo de los autógrafos de Kiko y el lugar donde el famoso se va a presentar.

La convivencia entre Kiko y sus fans se realizará el próximo 1 de junio a las 5:00 p.m. en la tienda Coleccionistas y Autógrafos, en La Gran Plaza Fashion Mall, en Guadalajara.

Lo que llamó la atención fue que Carlos Villagrán va a cobrar ni más ni menos que 2 mil 960 pesos; para justificar el precio se señaló que la firma incluye un gorro o una foto impresa, una foto tomada con el celular del fan y un certificado de autenticidad.

Como era de esperarse, los fans de Kiko explotaron por los elevados costos y le dijeron al famoso que su rugido de tripas retumbó en toda la nación.

¿No le pierden?", "Me sorprendería que alguien sea fan de Kiko de forma no irónica para pagar esto", "Ese goey no sabe más que explotar al personaje que robó, nunca ha hecho más y es deleznable que lo siga haciendo con casi 100 años”, "tremendo rugido de tripas...”, "Espero y si venda aún k sea 2 por qué es mucho dinero para la firma de 1 señor de la tercera edad", “o sea, si es famoso y lo que quieras, pero está abusando de sus fans”, le dijeron.

Hasta ahora, el famoso no se ha posicionado al respecto, pero los fans auguran que si sale a hablar del tema va a justificar lo que muchos califican como una “estafa”.