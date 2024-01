La hija de Carlos Villagrán defiende a Kiko de las críticas: 'tuvo cáncer'

Carlos Villagran, mejor conocido como “Kiko”, desató tristeza en redes sociales, pues en los últimos días comenzó a circular un video muy polémico en el que se ve al famoso subir las escaleras con dificultad previo a un show que daría como su icónico personaje.

Esto desató lástima y la gente comenzó a comentarlo con frases como: “la importancia de ahorrar para el retiro”, “Todos vamos a estar igual o peor en unos años” y “creo que se vale retirarse con dignidad”.

Carlos Villagrán "Kiko" preocupa a sus fans por este video en el que casi se cae, aseguran luce aturdido pic.twitter.com/sVYBfH1sHH — señora chisma (@sritachisma) January 23, 2024

Ante la polémica que se generó, la hija de Kiko, la modelo de OnlyFans Vanesa Villagrán, salió a contestarle a todas esas personas que criticaron la situación de su padre, y señaló que el reconocido sigue siendo un hombre capaz y muy animado.

“Vine a hacerles este video porque vi en redes que se hizo viral, ya saben que hay gente reprimida, hay gente mala, hay gente que no tiene qué hacer y se pone a criticar el trabajo de mi papá, hay gente que le hace segunda, he visto también muchos comentarios de apoyo muy bonitos”, inició la hija de Kiko en su video.

Carlos Villagrán inicia su última gira siendo el querido personaje de "Kiko".



Hace más de 50 años que Kiko tiene 8 años para el público. En la vida real Carlos recién cumplió 80 años y lucha contra el cancer. Verlo llena de ternura y de un gran respeto.pic.twitter.com/O5YnxgHbWK — Sébastien Mélières (@SbastienMlires1) January 26, 2024

“Yo nada más vengo a hablar de él como persona que es, como humano, como papá, obviamente para mí es lo máximo en el mundo, él a sus 80 años y con mucho orgullo lo digo, está trabajando, me enorgullece que, a su edad, tenga esa habilidad, esa agilidad mental y física, que no es una persona que no quiera salir, siempre tiene buena actitud, siempre está del mejor ánimo para lo que sea”, añadió la modelo de OnlyFans.

Finalmente, Vanesa Villagrán remarcó que Kiko la ayudó a ella en su lucha contra el cáncer, la cual superó.

“Mi papá me apoyo en todo, ahora que él tuvo cáncer, yo también tuve cáncer, estuvimos juntos, tuvimos cáncer casi a la par, entonces, la verdad, hemos pasado por momentos fuertes, pero hemos podido salir adelante, mi papá ha sido un gran ejemplo para mí. para salir adelante con todo esto del cáncer, entonces siempre con mucho ánimo, yo siempre lo transmití así porque así me lo transmitió él y nada, te amo papá, vivan y dejen vivir”, dijo.