Vanesa Villagrán, la hija de Kiko, habla de las dolorosas secuelas de su cáncer: 'sean empáticos'

Vanesa Villagrán, la hija menor de Carlos Villagrán, mejor conocido como el mismísimo Kiko de “El Chavo del 8” se abrió ante sus fans y les mostró las secuelas que está teniendo a consecuencia del cáncer, la mortal enfermedad que le fue diagnosticada: la pérdida del cabello.

Cabe recordar que fue el pasado 6 de julio cuando la hija de Kiko dio a conocer que tenía cáncer: "el 6 de junio me diagnosticaron cáncer, no lo podía creer, dos cirugías y aún no lo creía. Para mí y mi familia fue muy sorpresivo".

Vanesa Villagrán y Kiko Especial

A través de un video que subió a su Instagram, Vanesa Villagrán dio una actualización de su estado de salud, en la que además contó que, derivado de las quimioterapias a las que se está sometiendo, está experimentando una caída del cabello de manera muy rápida.

La hija de Kiko remarcó que para ella ver cómo está perdiendo el pelo es un duro golpe para su autoestima e imagen personal: "Cuando se me empezó a caer el cabello llore, para una mujer es muy importante".

Vanesa Villagrán reconoció que, en un principio, pensó que la pérdida del cabello no la iba a afectar porque tenía pelucas, pero su percepción cambió completamente cuando se le empezó a caer en mechones.

Por si fuera poco, la famosa dijo que se sintió peor cuando se puso a hablar al respecto con unos hombres, pues les faltó empatía.

Vanesa Villagrán Especial

"Yo les quiero pedir que sean más empáticos, si no saben que decir no digan nada, o decir: 'oye no sé qué decirte', pero esos comentarios de: 'Oye no seas tan vanidosa' o 'no pasa nada' es mejor no decir nada, porque el hecho de ser vanidosa como mujer es adaptarse en ese proceso", dijo la hija de Kiko.

"Yo por mi cuenta me arregló porque es parte del proceso de sentirse bien con uno mismo, para vivir este proceso más bonito", agregó Vanesa Villagrán.

Para concluir su mensaje, la hija de Kiko hizo un llamado a todos los hombres a que sean amables con su "familia, amiga, esposa".