Vanesa Villagrán, la hija de 'Kiko', revela que tiene cáncer: 'una pesadilla'

Vanesa Villagrán, la hija menor del actor Carlos Villagrán, el mismísimo Kiko de “El chavo del 8”, reveló que hace muy poco tiempo la diagnosticaron con cáncer y dio de talles de cómo ha lidiado con la mortal enfermedad.

A través de su cuenta de Instagram, la hija de Kiko, quien tiene 40 años y es conocida por ser la mánager del actor y tener un OnlyFans, compartió un revelado post en el que se abrió ante sus fans y dio los pormenores de cómo ha cambiado desde el diagnóstico.

Kiko y su hija Especial

“El 6 de junio me diagnosticaron cáncer, no lo podía creer… 2 cirugías y aún no lo creía, para mí y mi familia fue muy sorpresivo… vi como 6 oncólogos, no salía del hospital, de informarme, de estudios de todo tipo, de consejos, de videos, no sabía dónde refugiarme, me sentí tan perdida…”, inició la hija de Kiko en su post.

Así reaccionó Kiko al cáncer de su hija

La descendiente de Carlos Villagrán también narró cómo tomó su padre la noticia de su mortal y devastadora enfermedad:

“Una vez más tenía que enfrentarme ahora a esta prueba de Dios y aceptarla. Aprendí a meditar, hablar con mi cuerpo, cambié mi alimentación y hasta el agua. Era como una pesadilla de la cuál no sabía si despertaría. Sin embargo, mi familia completa ha estado al pendiente de mí, mi papá Kiko a distancia diario me habla por teléfono, lloramos, pero está 100% al tanto de todo y hablando con doctores para que me ayuden”, externó.

“Antes de irse me dijo que contaba 100% con su apoyo, me dice que todas las noches pide por mí. Te amo! Mi mamá diario me hace mis jugos de verduras, mi comida, va a buscar todo y me lleva al hospital, al médico, a todo ha estado pegada a mí. Siempre fuerte siempre valiente. Diario me prende una veladora”, abundó Vanesa Villagrán.

Vanesa Villagrán, la hija de Kiko Especial

La hija de Kiko señaló que hay personas que se hacían pasar por sus amistades que sólo la contactaron por el morbo de saber de su enfermedad, pero “la gente real jamás se va”.

“La vida te puede cambiar en un segundo, las acciones valen más que mil palabras. Quien tiene ganas de verte, hace lo imposible por hacerlo. La salud es lo más importante. No reprocho nada y estoy muy agradecida por todo el amor y cariño que recibo de mi familia, ahora me encuentro bien, recibo mis quimioterapias y a darle”, sentenció la famosa.

Finalmente, Vanesa Villagrán remarcó que vivirá su existencia de manera positiva para sobrellevar la enfermedad de la mejor manera y le pidió a sus que le manden ánimos y consejos para lidiar con el mal que aqueja su cuerpo.