Maribel Guardia revela que se quitó la matriz por endometriosis: "para parar el cáncer"

Maribel Guardia reveló que le quitaron la matriz y las trompas de Falopio, pues le detectaron endometriosis, cosa que pudo haber puesto en peligro su vida.

En entrevista con la prensa, Maribel Guardia detalló que se quitó tales órganos para prevenir el cáncer, y dejó claro que no había presentado ningún síntoma de la endometriosis, pero que se la detectaron en un chequeo de rutina.

“Me operé el primero de diciembre, me sacaron la matriz y las trompas de Falopio. Regresé al teatro hace una semana, apenas, porque, pues sí, brincando, saltando, bailando, un poco atrevida porque tenía que haber cumplido, por lo menos, la cuarentena”, contó Maribel Guardia.

“Tenía una endometriosis y me hicieron una biopsia. Dios bendito estaba bien, pero, si lo descuidas, eso podría parar en un cáncer. Entonces, me dijo el doctor ‘tienes que operarte’ y yo, ‘pero ¿Cuándo doctor? No tengo tiempo’… ‘no, pues sácalo’”, agregó la famosa.

Por ello, Maribel Guardia le pidió a sus fans ir al doctor a checarse con regularidad, para poder prevenir enfermedades de magnitudes mortales.

“No iba con el doctor porque me sentía de maravilla. Nunca tuve ni dolor, ni sangrados de ningún tipo. Dios bendito, entonces lo hice a tiempo”, remarcó.