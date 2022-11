¡Inmortal! Maribel Guardia tiene una edad celular de 40 años, revela análisis de sangre

Maribel Guardia es conocida por no aparentar tener sus 63 años; no obstante, todo parece indicar que no se ve joven sólo por fuera, sino también a nivel molecular.

Esto es notable a “ojo de buen cubero”, pues pese a que la famosa técnicamente ya está en el rango de la tercera edad, luce mucho mejor que otras personas con la mitad de sus años.

Y es que su hijo Julián Figueroa reveló que Maribel Guardia se hizo unos análisis de sangre, los cuales arrojaron que la famosa tiene una edad celular de 40 años.

“Tiene una genética impresionante. El otro día se hizo unos análisis de sangre y le dijeron que tiene la edad celular de una mujer de 40 años. Está maravillosa”, dijo el joven.

Julián Figueroa señaló que su madre logró estar joven a dicho nivel pues “nunca ha tomado, siempre está de buen humor, medita mucho y, sobre todo, es una buena persona, siempre le desea bien a los demás, no tiene odio en su corazón y eso se refleja”.