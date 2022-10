Revelan que Maribel Guardia estaría celosa de Laura León en obra de teatro: "Ella sí prende" (VIDEO)

Maribel Guardia es una de las protagonista de la obra de teatro “Lagunilla mi barrio”, sin embargo, parece que la actriz y cantante estaría celosa de su compañera Laura León “La Tesorito”.

Así lo dio a conocer Pepillo Origel en su programa “Con permiso”, pues el periodista dijo que le contaron que Maribel Guardia no está muy feliz de que “La Tesorito” tenga más éxito en las presentaciones de la puesta en escena.

“En el musical Lagunilla mi Barrio, Laura León andaba muy amiguita de Maribel Guardia, pero íntimas. Resulta que ahora dicen que no están muy contentas”, contó Pepillo Origel.

“En todo el primer tiempo ‘La Tesoro” no aparece, pero porque la estrella de ahí es Maribel Guardia. Entra ‘La Tesoro’ y hace un escándalo, canta, se baja a las butacas y la gente la aplaude y la quiere, como que esto a Maribel como que no le gustó mucho y dijo: ‘Yo también me bajo’”, señaló el periodista.

Pepillo Origel dijo que esto lo contó una persona que trabaja en la obra de teatro, pero que buscará platicar con Maribel Guardia y Laura León para saber si es cierto que hay rivalidad entre las dos famosas.

“’La Tesoro’ prende y dicen que ella canta en vivo, gritándole a la gente, pues oye, se emociona uno de verla”, concluyó el periodista.