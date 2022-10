Maribel Guardia asegura que nunca le ha apretado un pantalón: "viejita pero bien arregladita"

Maribel Guardia siempre tiene algo que decir y en esta ocasión fue respecto a su físico fitness que posee a los 63 años, y es que la famosa afirmó que nunca en su vida le ha apretado un pantalón.

En entrevista con la prensa, Maribel Guardia aseguró que no sabe cómo es la sensación de que un pantalón ya no le quede, pues dijo que siempre mantiene el abdomen plano de acero.

"Tengo la suerte de que como no subo de peso, tengo un closet lleno de ropa que me queda de toda la vida, yo no sé qué es que un pantalón ya no te cerró o ya no te quedó. Dios bendito, nunca he pasado por eso”, apuntó.

Asimismo, Maribel Guardia dejó claro que nunca se va a dejar ver canosa, pues considera que su imagen es muy importante para ella, más que por sus fans.

“Yo primero muerta que sencilla ¿Cómo que las canas? Esas cosas a mí no me gustan. Yo voy a ser toda cuquis, viejita, viejita pero bien arregladita, con mi pelo teñidito, maquilladita. A mí no me van a encontrar en el aeropuerto con la cara lavada”, apuntó.

“Y más que hacerlo porque me vean bien, porque habrá gente que me encuentre horrible, es para yo sentirme bien, es parte de mi actitud ante la vida. Gustarme yo primero”, reiteró la famosa.