Maribel Guardia afirma que se deprime cuando le salen canas: "Primero muerta"

Maribel Guardia quiere lucir eternamente joven a sus 63 años, motivo por el cual reveló que siempre que se ve una cana se la pinta porque su presencia le recuerdan que nada es eterno, cosa que la deprime.

En entrevista con los medios durante la alfombra roja de la obra “Lagunilla mi Barrio”, Maribel Guardia juró ante el cosmos que nunca se va a dejar ver con canas.

“Yo primero muerta que sencilla, me deprimo. Admiro a las compañeras (que se dejan las canas), pero soy diferente, me gusta verme bien”, pronunció.

Maribel Guardia incluso reveló que ella no es de andar fodonga en su hogar, pues “yo en la casa aunque sea me pinto la boca, me pongo chapitas, nunca me verás en facha total, no me gusta que mi marido me vea así”.

Respecto a las cirugías, la famosa señaló que todo mundo tiene derecho a buscar el verse bien, es difícil lidiar con los años”.

Finalmente, Maribel Guardia remarcó que “me proyecto como una mujer que se quiere, que se gusta”.