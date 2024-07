Así dio vida Alberto Guerra a 'El Mayo' Zambada en la serie 'Narcos: México'

Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los capos del narco más importantes de todos los tiempos acaba de ser capturado en Texas, Estados Unidos, y las versiones de medios locales señalan que el narcotraficante líder del Cartel de Sinaloa se entregó a las autoridades junto a Joaquín Guzmán López, hermano de Ovidio, hijo de “El Chapo” Guzmán.

Muchas personas recuerdan al Mayo Zambada por el personaje que lo representó en la emblemática serie "Narcos: México" y a continuación te recordamos cómo fue su participación.

Cabe recordar que por muchos El Mayo Zambada se mantuvo como un personaje en anonimato del que casi no se tenían datos, es por ello que en la primera temporada de la serie de Netflix no se mostró su perfil, ya hasta las otras entregas, pues incluso no hay fotos de su juventud. Todo cambio hasta que fue expuesto en el juicio de El Chapo

.@NetflixLAT anuncia al nuevo elenco de #NarcosMéxico T3

💊Gerardo Méndez como el policía Víctor Tapia

💊Alberto Guerra como el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada

💊Luisa Rubino como la periodista Andrea Núñez

💊Bad Bunny como Kitty, miembro de la pandilla “Narco Juniors" pic.twitter.com/QvpksCBqSU — Spoiler Time (@ItsSpoilerTime) November 10, 2020

Fue el actor cubano Alberto Guerra quien dio vida al Mayo Zambada en la tercera temporada de "Narcos: México", dónde plasmó algunos de los momentos más icónicos en la historia del capo de la droga, recientemente capturado por las autoridades de Estados Unidos.

“El hecho que una serie como Narcos esté tan bien hecha, con una fotografía tan increíble, una musicalización tan increíble, un diseño de producción de tan alto nivel, es lo que puede darla sensación de que es una apología, pero la historia está ahí. La historia de cómo les va, de cómo viven su vida”, dijo el actor sobre su papel en entrevista con De primera mano.

Estoy bien orgullosa de mi: ¡terminé de ver una serie COMPLETA! 🤭



Exijo una T4 de #NarcosMexico 👑



PS: mi corazón ❤️ se lo quedan Yazpik (Amado) y Alberto Guerra (Zambada)



😍 ¡QUE PINCHE PERSONALIDAD DE VATOS QUE CONQUISTA! pic.twitter.com/WeIDMJxo4n — 💜 Antes Pambolera 💜 (@_AlmaRRR) December 3, 2021

"La ficción es un retrato. Se le ha dado mucho enfoque a eso, porque es una parte muy dolorosa para nuestra sociedad. Es una parte que ha durado muchos días, que ha provocado mucho dolor, pero es una parte de nuestro país. Hay que retratarla”, añadió