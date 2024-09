¿Por qué Alec Baldwin no sale en la nueva película de Beetlejuice 2? Esta es la verdad

Los personajes de Alec Baldwin y Geena Davis son fundamentales para la primera película de Beetlejuice, una cinta que se ha vuelto fundamental en la historia del cine cómico y de terror, la cual este 2024 estrenó su esperada secuela, en la cual vemos el regreso de Michael Keaton, Winona Ryder y Catherine O'Hara.

Destaca que ni Alec Baldwin ni Geena Davis aparecen en la esperada secuela de Beetlejuice, lo cual ha entristecido a varios de los fanáticos de la historia del fantasma bio exorcista. Sin embargo, Tim Burton reveló el motivo por el cual omitieron la aparición de Adam y Bárbara Maitland.

Recordemos que la primera película Baldwin y Davis interpretaron a Adam y Bárbara, una pareja de Connecticut que se convierte en fantasmas atrapados en su propia casa después de un trágico accidente en el auto. Los Maitland recurren al demoníaco fantasma para tratar de ahuyentar a la excéntrica familia Deetz de su hogar.

Por este motivo no aparece Alec Baldwin ni Geena Davis en Beetlejuice 2

Tim Burton explicó que el motivo por el cual decidió no incluir a los personajes de Alec Baldwin y Geena Davis fue para explorar una historia completamente nueva, dejando de lado lo que vimos en la primera cinta, donde Bárbara y Adam son parte esencial de la cinta.

"Creo que el problema era que no quería simplemente cumplir con cualquier expectativa. Aunque fueron una parte integral increíble de la primera película, mi enfoque estaba en otra cosa", comentó Burton

Destacó que la nueva cinta se centra en tres generaciones de mujeres, Lydia, Astrid y Delia. La trama sigue a las mujeres mientras regresan a la casa de Connecticut para el funeral del patriarca Charles.

Geena Davis ofreció su teoría sobre el motivo por el que no forma parte se la secuela: "No estoy en la nueva versión", confirmó Davis. "Mi teoría es que los fantasmas no envejecen... ¡Pero yo no lo he hecho!".

Beetlejuice, Beetlejuice se estrena este 6 de septiembre en cines.